Giulia La Penna, moglie Federico Moccia/ Chi è? Musa ispiratrice e suo grande amore

C’è una donna molto importante nella vita di Federico Moccia che non solo è sua moglie e grande amore della sua vita, ma è anche la sua musa ispiratrice. Lei è Giulia La Penna, un’autrice televisiva che, tuttavia, nonostante lavoro nel mondo dello spettacolo e marito, preferisce rimanere lontana dai riflettori e dal gossip. Infatti i due conducono una vita privata molto riservata e non amano farsi beccare dai paparazzi. Giulia La Penna e Federico Moccia si sono sposati nel 2001. La donna è originaria di Rosello, in provincia di Chieti.

Chi è Giulia La Penna, moglie di Federico Moccia

Molti dei romanzi di Moccia sono dedicati proprio alla moglie, proprio per questo la donna è ritenuta da sempre la sua musa ispiratrice. La coppia ha due figli di cui si sa però molto poco, ciò che è noto è il nome del primogenito, Alessandro, nato nel 2009. I due condividono dunque la passione per il piccolo schermo, oltre che per il cinema e il mondo dello spettacolo. Difficile però parlare di gossip o indiscrezioni sulla coppia che, come già detto, preferisce mantenere la vita privata lontana dai riflettori.

