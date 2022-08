Giulia Lisioli al Grande Fratello Vip 7?/ Signorini vuole l’ex di Blanco nel cast: la sua risposta

Giulia Lisioli torna a parlare della rottura con Blanco: “Mi sono sentita ferita”

Giulia Lisioli è nota al pubblico per essere stata la fidanzata di Blanco. Il celebre cantante e la giovane hanno avuto una lunga storia d’amore che si è interrotta di recente. Ora il cantante sta vivendo la sua storia d’amore con Martina Valdes mentre Giulia ha ripreso in mano la sua vita, dedicandosi a se stessa e al lavoro. “Mi sento soddisfatta di me stessa”, ha dichiarato, come riporta Webboh.it, durante l’intervista rilasciata al tiktoker MagnetFalco.

Giulia Lisioli ha ricordato allora quella che è stata la reazione che ebbe di fronte al video virale di Blanco con un’altra ragazza: “Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa.”

Giulia Lisioli ha rifiutato il Grande Fratello Vip 7 e non solo!

La storia di Giulia e Blanco e, ancor di più, la loro rottura e le sue motivazioni hanno scatenato sulla coppia una grossa attenzione mediatica. Pare infatti che in quest’ultimo periodo la ragazza abbia ricevuto numerose proposte nell’ambito del mondo dello spettacolo. È stata proprio lei ad ammetterlo durante l’intervista, spiegando di aver rifiutato un progetto per TikTok, la partecipazione all’Isola dei Famosi e, a quanto pare, di aver detto no anche alla chiamata di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip 7.

