Giulia Luzi/ “Sogno un mio brano colonna sonora in un film al cinema” (C’è tempo per)

Giulia Luzi ospite di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini su Raiuno. Lunedì 10 agosto 2020 appuntamento con la bravissima attrice e cantante che negli ultimi anni si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando con grande successo ad un’edizione di “Tale e Quale Show”. Una carriera tutta in ascesa quella di Giulia che ha già all’attivo due album, diverse serie televisive, ma anche diversi lavori come doppiatrice. La musica resta però una delle sue più grandi passioni che l’hanno spinta a lanciare il nuovissimo singolo dal titolo “Mon Amour” uscito giusto in tempo per l’estate 2020. Intervistata da zerkalospettacolo.it (data 17 luglio 2020), la cantante ha rivelato come è nata l’idea di questo brano: “ho scritto il ritornello del brano, in francese, di getto! Doveva essere solo un tentativo per sentire come suonasse quella lingua sulla base che Roberto Cardelli aveva già prodotto e invece ci è piaciuto talmente tanto che l’abbiamo lasciato così com’era. Sono un’amante delle lingue straniere, soprattutto spagnolo e francese, ed ho pensato che proprio quest’ultimo si prestasse molto al pezzo, creando una sorta di contrasto tra la sua leggerezza e la potenza della produzione”. Un singolo dal sapore internazionale visto che è cantato in più lingue anche se la Luzi precisa che questa cosa non è stata affatto cercata: “era inizialmente nata in italiano e francese, poi il featuring di Samuel Storm ha arricchito il brano anche dell’inglese, perché quella è la lingua con la quale lui si esprime musicalmente”

Giulia Luzi: “dopo Mon Amour continuerò a cantare”

A soli 26 anni Giulia Luzi ha già realizzato diversi sogni, anche se tanti sono quelli ancora custoditi nel cassetto. Dalle pagine di zerkalospettacolo.it (data 17 luglio 2020) ha confessato: “il sogno nel cassetto è quello di far diventare un mio prossimo brano colonna sonora di un film al cinema. Adoro il cinema e mi emoziono sempre quando una scena clou di un film viene esaltata dalle giuste note e dalle giuste parole. Una colonna sonora a volte può essere più ricordata e più apprezzata del film stesso, altre volte può cambiarne addirittura le sorti”. Non solo, la cantante non nasconde che tra i suoi desideri c’è anche quello di diventare un giorno mamma: “ci penso spesso, anche se ora mi spaventa! Da piccola dicevo sempre “entro i 25 anni voglio diventare mamma!” Ora ne ho 26 e nonostante viva una relazione stabile e felice da quasi 3, ancora non mi sento pronta. Posso dire però di amare i bambini, ho l’istinto materno da sempre e so che quando accadrà perderò completamente la testa. Sarò una mamma che darà regole ma super coccolona e amorevole allo stesso tempo”. Infine ha rivelato anche i progetti per il futuro che verteranno tutti sulla musica: “ è la mia passione più grande da sempre. Allo stesso tempo, porterò avanti altri progetti perché amo tutta l’arte e non scelgo in base ai “settori” ma alla qualità. In autunno mi potrete ascoltare su Netflix: presterò la voce ad una “principessa moderna” in un film della Dreamworks”.



