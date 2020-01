Giulia Michelini / “Ero rimasta incinta ma non pensavo di tenerlo” (C’è posta per te)

Giulia Michelini è ormai un’ospite fissa nei programmi di Maria De Filippi. L’attrice romana è stata invitata a C’è Posta Per Te, nella puntata del 25 gennaio 2020, dove farà una sorpresa ad una sua grandissima fan. Da quando è apparsa a Distretto di Polizia, la Michelini ha conquistato il pubblico di Canale 5, ma è con Rosy Abate che si è guadagnata la fama di cui oggi gode tanto. L’attrice tende a tenere molto privata la sua vita al di là della telecamera, tanto che pochi sanno che ha un figlio. La sua gravidanza è arrivata nel momento di inizio della sua carriera, quando le fu offerto un provino con Muccino. Aveva solo 19 anni e la paura era tanta, a tal punto da voler pensare di abortire per continuare a seguire il suo sogno di attrice. Poi però ha deciso di tenerlo, anche se ha dovuto saltare l’opportunità che le era stata offerta: “Ho preso l’appuntamento per interrompere la gravidanza, ma una volta lì, in quella stanza, ho cambiato idea…”, ha raccontato a Vanity Fair.

Giulia Michelini si racconta ma la sua vita privata è un mistero

Della vita privata di Giulia Michelini si sa che i suoi genitori sono magistrati, lei invece non amava tanto la scuola. Si sa che ha avuto un bimbo quando era giovanissima anche se inizialmente non era così convinta di tenerlo: “È una decisione che prendi in una frazione di secondo – tenerlo o non tenerlo –, dalla quale però parte un percorso a lungo termine, mille conseguenze che non puoi prevedere in quel momento”. Della sua vita sentimentale invece buio totale, anche se si sa che è stata con Giorgio Pasotti e molti credono abbia avuto una liason amorosa con Marco Bocci. L’unica relazione più duratura e popolare è stata quella con Andrea Napoleoni, conosciuto sul set di Ricordati di me. Secondo le ultime notizie, attualmente sarebbe una felice madre single.

