GIULIA MICHELINI/ “Non sono solo Rosy Abate” ma a C’è Posta per Te…

Giulia Michelini ospite di C’è Posta per te insieme a Marco Bocci

Giulia Michelini torna alla corte di Maria de Filippi dopo la sua lunga esperienza al serale di Amici. Sarà lei una degli ospiti di C’è Posta per te questa sera e non affronterà tutto da sola bensì sarà al seguito di Marco Bocci. Una sorpresa da urlo per la protagonista della storia che si ritroverà insieme, in un solo colpo, i volti noti di Squadra Antimafia, Calcaterra e Rosy Abate. L’attrice è un volto noto di casa Rai e Mediaset ma, soprattutto, del nostro cinema, dove si è spesso cimentata in ruoli drammatici o anche a sfumature comiche e oggi la ritroveremo in formato pacco regalo insieme a Marco Bocci per uno degli ospiti delle storie di Maria de Filippi. I fan saranno lieti di vederla in tv anche se in molti si aspettano di rivederla nei panni della Regina di Palermo, ruolo che l’ha portata ad essere protagonista di una serie spin-off che, però, potrebbe essersi conclusa con la seconda stagione.

Giulia Michelini: “Non sono solo Rosy Abate”

Molte volte Giulia Michelini si è detta un po’ stanca di Rosy soprattutto perché gran parte del pubblico la identifica con il suo iconico personaggio e a stento le permette o le riconosce altro. Il possibile ritorno sul set della terza stagione che potrebbe essere affidata a ‘suo figlio’ è comunque ancora in bilico e il futuro dell’antidiva per eccellenza potrebbe incrociarsi ancora con quello di Rosy Abate. Anche nella sua vita privata, così come per quella del suo personaggio, non sono mancati alti e bassi soprattutto quando ha affrontato la sua gravidanza quando aveva venti anni circa. Adesso suo figlio ha compiuto 16 anni o poco più ed appare spesso al suo fianco soprattutto sui social. Il padre fa di nome Giorgio Cerasuolo ed è stato il compagno di Giulia Michelini per sette anni. In comune, oltre al figlio, il loro amore per il mare e la vela. Quale sarà la storia che la vedrà protagonista stasera a C’è Posta per Te?



© RIPRODUZIONE RISERVATA