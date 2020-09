Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Sorpresa al GF VIP: “Preoccupato…”

Giuliano Condorelli, il fidanzato di Adua Del Vesco, fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Si tratta di una delle prime sorprese che attendono la giovane in questa quarta diretta. Lui è in giardino e Adua gli corre incontro, anche se non può abbracciarlo. Giuliano ammette di essere entrato nella Casa per incoraggiarla dopo averla vista malinconica in questi primi giorni nella Casa. “Cosa piangi? Devi ridere, basta piangere! – esordisce lui – Non mi devi chiedere scusa, di cosa? Tu sei stata te stessa! Stai tranquilla!”

Giuliano, il fidanzato di Adua Del Vesco: “Sono fiero di te”

Giuliano ammette di sentire la mancanza di Adua Del Vesco, seppur i due sono distanti solo da una decina di giorni. Così la incoraggia e ammette la sua emozione: “Non me lì’aspettavo di essere qua, e non dirmi grazie perché mi imbarazzo. Sono qui perché mi sono preoccupato e perché ti ho vista piangere, triste… Ti ho vista malinconica..” Così aggiunge: “Hai affrontato, purtroppo o per fortuna, il passato, lo hai affrontato discretamente però ora basta. Mettiamo una pietra sopra.” Conclude la sua visita nella Casa, dicendo alla sua fidanzata Adua di essere davvero fiera di lui, così come tutta la sua famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA