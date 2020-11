Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco/ “Il bacio Rosalinda e Dayane Mello? No comment”

Negli ultimi giorni Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò, ha versato molte lacrime pensando al fidanzato Giuliano Condorelli. La giovane attrice si è confidata con l’amica Dayane Mello: “Se sono sicura del suo sentimento? Non lo so. Comunque a prescindere avrei bisogno proprio di capire cosa pensa. Pure io devo capire un po’ di cose. Però posso capire solo vedendolo. Mi manca un sacco”. Rosalinda è certo di vedersi al fianco di Giuliano per il resto della sua vita, ma teme che possa averlo ferito in qualche modo dato che lui ne le manda alcun messaggio: “Io ho parlato di lui dal primo giorno. Vedendomi che io sto così, perché non mi manda un segno?”. Nei giorni scorsi Giuliano Condorelli è intervenuto su suo profilo Instagram spiegando che il mancato segnale di cui parla la fidanzata non è una sua scelta: “Se non mi avete visto al GF è semplicemente perché non mi è stato permesso. Ciò non vuol dire che non ho organizzato nulla. La nostra relazione per me è tutto ok”.

GIULIANO CONDORELLI: IL FIDANZATO DI ADUA DEL VESCO PARLO DI DAYANE MELLO

Ieri pomeriggio Giuliano Condorelli è stato ospite della diretta “Casa Chi” sul profilo Instagram del settimanale di Alfonso Signorini. Il ragazzo è stato ovviamente interrogato sulla sua relazione con Rosalinda e non solo. Gli è stato chiesto cosa pensi di Dayane Mello: “Sembra una ragazza simpatica, certamente mi baso su quello che vedo, è simpatica e intelligente, parlo di un’intelligenza emotiva che ti permette di identificare il tuo interlocutore, capire i suoi punti di forza e debolezza. Sa quali tasti premere per ottenere determinate cose da Rosalinda. Non è un attacco, è un complimento!”, ha detto il ragazzo. Pe Giuliano l’uscita di Massimiliano Morra non danneggerà il percorso di Rosalinda, anzi le darà forza. Immancabile una domanda sul bacio tra Rosalinda e Dayane: “Si sono sentite entrambe di darselo e questo gesto le ha fatte sentire bene in quel momento, non so se dopo ci hanno pensato, però il mio pensiero di quello che ho visto in quel momento lo condividerò solo con lei”, ha risposto diplomaticamente il fidanzato di Adua parlando di “pseudo storie” cucite su misura dalla televisione.



