Giuliano Condorelli scrive a Adua Del Vesco/ Pupo critica: “Sembrava Alberto Angela!”

Dopo settimane di silenzio, Giuliano Condorelli rompe finalmente il silenzio e torna a parlare e mostrarsi alla sua fidanzata Adua Del Vesco. Lo fa con una lettera e un videomessaggio piuttosto accurato nel quale le fa anche gli auguri per il loro anniversario: “Sono passati 4 mesi, un’altra prova di forza extraordinaria, complimenti, io non ce l’avrei fatta, sarei impazzito! – ha esordito Giuliano, per poi continuare nella sua riflessione – Finalmente stavamo trovando un equilibrio e iniziando a goderci la vita insieme, una nuova fase per entrambi, poi il GF, una prova del 9. l’ennesima…” Così ha sottolineato che “Consapevolezze è la parola chiave del tuo percorso e di riflesso anche del mio. Oggi più che mai ho capito la potenza indescrivibile dell’amore.”

Pupo critica il fidanzato di Adua Del Vesco: “Sembrava Alberto Angela!”

Giuliano Condorelli ricorda alla sua Adua che “Il nostro ci ha regalato grandi gioie ma anche tante sofferenze. Sono certo che questa sofferenza ci ha permesso e ci permetterà di viverci con gioia i nostri momenti di felicità, di gioia.” Tornati in studio, Adua si dice contenta delle sue parole ma c’è chi invece come Pupo critica Giuliano. “Sembrava più un comunicatore storico-scientifico, Alberto Angelo! – così ha lanciato la frecciatina al ragazzo – Ma visto che questo video ha comunque avuto un costo e una lavorazione, non era più facile venire qui e dire queste cose faccia a faccia alla sua fidanzata?” In effetti…



