Giulio Cosimo, figlio di Giulia Michelini e Giorgio Cerasuolo/ L’attrice: “Andai via di casa e poi…”

Giulio Cosimo è il figlio della celebre attrice Giulia Michelini. Lui è ancora minorenne, ma ha instaurato davvero un rapporto speciale con la mamma. Il ragazzo è nato dalla storia d’amore tra Giulia e Giorgio Cerasuolo, un coach di vela a cui l’attrice è stata legata per sette anni. Come ammesso dalla Michelini, inizialmente la gravidanza ha messo in discussione ogni suo progetto di vita e si è rivelata un fulmine a ciel sereno a causa della sua giovane età. Non è un mistero che in un primo momento l’attrice avesse pensato di non tenere il bambino.

Poi, però, Giulia è tornata sui suoi passi, grazie anche al supporto dei genitori con cui in quel momento aveva rapporti molto turbolenti. “Quell’occasione è stata la prima grande decisione della mia vita. Sono andata via di casa e per sei mesi non ci siamo parlati. Quando ha iniziato a spuntarmi la pancia, si sono riavvicinati”, ha spiegato l’attrice in un’intervista.

Giulia Michelini e l’amore smisurato per il figlio Giulio Cosimo

“Mi iscrissi anche a Giurisprudenza per farli contenti, anche se non ho mai dato un esame”, ha continuato a raccontare Giulia Michelini. Nonostante le paure iniziali, così l’attrice ha deciso di diventare madre. E sedici anni dopo non si è minimamente pentita della sua scelta, anzi. Il ragazzo gode di ottima salute e ha coltivato tante passioni, tra cui la vela e il surf, oltre a condividere con la mamma il desiderio di mettersi in viaggio.

In molti notano una somiglianza incredibile tra Giulia Michelini e suo figlio e si dice che spesso vengano scambiati per fratello e sorella. Come dicevamo Giulia è felicissima di aver tenuto Giulio Cosimo e oggi, anche se non grandicello, rappresenta ancora il suo grande amore. “In questo marasma di follia, alla fine della giornata, torno a casa e trovo la concretezza. Ogni problema viene ridimensionato, scatta la priorità: per me c’è lui, altro che le prime cinematografiche sul red carpet”, le sue parole.

