Giulio Golia lascia le Iene, perchè?/ “Lascerò a casa la mia seconda pelle”

Giulio Golia lascia le Iene dopo vent’anni: arriva sui social l’annuncio che lascia tutti i fan del programma di Italia 1 senza parole. Il conduttore è tra i protagonisti più incisivi della trasmissione, visto il suo coinvolgimento in prima persona nelle inchieste sui professionisti disonesti che tentano di prendere in giro clientela con interventi truffa. Ora la sua divisa verrà appesa al chiodo per un po’, non si sa se la sua decisione è definitiva o momentanea. Lascia ben sperare il suo hashtag “Ci vediamo a gennaio”. Per ora nulla di più, le domande e i dubbi crescono. A prescindere da quanto tempo passerà prima di rivederlo in giacca e cravatta, Golia verrà sempre ricordato per essere una delle figure più presenti alle Iene, sorpattutto nel periodo in cui Nadia Toffa è stata costretta a ritirarsi per la sua malattia e nell’ultimo periodo della sua vita. E, nonostante il dramma della sua collega e amica, non si è mai perso d’animo, ha sempre portato avanti le sue battaglie e ha speso sempre delle bellissime parole per la sua Nadia.

Giulio Golia lascia le Iene: “Grazie a tutti per l’affetto e la stima”

È stato un fulmine a ciel sereno: l’annuncio di Giulio Golia era del tutto inaspettato. I fan delle Iene non immaginavano per nulla al mondo che proprio lui avrebbe fatto un passo indietro, ritirandosi dalla trasmissione che lo ha reso una delle personalità più incisive delle inchieste di italia 1. Eppure poco prima del Natale arriva un regalo un po’ triste: “Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle“ la divisa da iene” che oramai mi accompagna da più di 20 anni”, ha scritto sui social sotto al post in cui viene ritratto mentre indossa la sua divisa nera. Il team del programma perde una figura fondamentale: è questo il pensiero comune degl utenti che commentano l’annuncio. L’unica cosa che lascia ben sperare è il suo “per un pochino”, che in qualche modo fa capire che non è un addio definitivo ma solo temporaneo. I motivi di questa decisione non si conoscono ancora e molto probabilmente resteranno privati.

Giulio Golia: vent’anni dedicati alla giustizia delle persone semplici

Golia ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo da animatore. Questo lavoro lo ha portato in giro per il mondo, facendolo poi approdare in Mediaset, dove ha iniziato la sua carriera con Scherzia a Parte, Tira e Molla e Ciao Darwin. Entra nel team delle Iene nel 1998 con il suo personaggio inventato Totò Fattazzo. Il filo conduttore delle sue inchieste sono i problemi di tutti i giorni, le truffe da parte dei professionisti che cercano di raggirare delle persone. Nel corso del tempo sono stati inventati altri personaggi: prima Giulio Hulko e poi Boccione. Tra le ultime inchieste quella del Mose a Venezia, l’omicidio Vassallo, il caso di Dj Fabo e Marco Cappato.



