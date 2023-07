Giulio Sapelli: “Gli Usa vogliono colpire la Germania”/ “Tedeschi hanno scatenato una guerra economica”

Giulio Sapelli, a lungo al vertice di grandi imprese e di grandi banche dopo aver studiato l’economia mista, ossia pubblico e privata, a La Verità fa il punto sulla situazione in Europa, sconvolta e ribaltata dalla guerra in Ucraina ormai da un anno e mezzo. Parlando proprio del conflitto esploso nel febbraio 2021, spiega: “Non si è capito che il conflitto è tra la borghesia ucraina e quella russa. Gli americani hanno deciso di appoggiare la borghesia di Kiev anche in funzione anti Germania. Anzi, il loro fine è colpire la Germania che vogliono ridurre a un campo di patate”.

A detta dell’economista, “Basta osservare le mosse di Janet Yellen: sa di monete, di economia e di politica come pochi. Da segretario al Tesoro è andata a Pechino a stringere rapporti commerciali, la politica estera non deve essere un fattore di decoupling rispetto agli affari. Solo che gli americani vogliono parlare ai cinesi avendo l’esclusiva e a modo loro. Non come fa la Russia o come ha fatto sin qui la Germania. Ecco a cosa serve la guerra. Ecco perché la Germania – che ha più problemi di logistica di tutti, e ha il problema di sostituire il gas russo – deve essere messa sotto controllo”.

Sapelli: “L’Italia ha assunto una posizione giusta”