Giulio Scarpati, la madre malata di Alzheimer/ “Accanto a lei nel momento dell’addio”

Giulio Scarpati, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha perso la madre, malata di Alzheimer, nel 2014. L’attore ha scritto il libro “Ti ricordi la Casa Rossa? – Lettera a mia madre”, per metabolizzare la malattia della madre: “Ci sono stati dei momenti in cui mi arrabbiavo perché mi pareva che mia madre non combattesse più ma poi mi rendevo conto che non era questione di volontà, non poteva farcela.

Quella malattia porta ad una sorta di retrocessione fisica e mentale che in natura non esiste”, ha detto al Corriere della Sera, poco dopo la morte della madre. La madre di Giulio Scarpati è morta il 17 maggio 2014: “Tutto ha coinciso, così che io, mia sorella e mio fratello potessimo essere accanto a lei nel momento dell’addio. Una conclusione non violenta e questo mi sembra già il modo migliore di andarsene”.

La madre di Giulio Scarpati ha iniziato ad ammalarsi di Alzheimer nel 2008 e gli ultimi hanno sono stati molto duri, ha confessato l’attore in diverse occasioni: “Di fronte alla malattia di mia madre ho pensato, dato che non riuscivo a digerirla e la rifiutavo, che così avrei avuto modo per ricordare a lei le cose che io volevo ricordare del nostro passato, dell’infanzia, anche perché mi sembrava assurdo, dato che mia madre era una donna molto attiva, vederla improvvisamente come se avesse un blackout completo, come fosse un’altra persona”, ha detto ai microfoni di Sanità Informazione, in occasione della serata M4M-Music for Memory. Ospite di Serena Bortone, Scarpati ha ricordato con grande emozione la madre: “Il coraggio di mia madre è stato anche quello di dire le cose… Mia madre era un po’ un riferimento per me, le cose divertenti le dicevo a mio padre e lui a me. Spesso capita che con i genitori ti scontri e spesso con lei mi sono scontrato. Mio padre diceva che io ero governativo perché io stavo sempre dalla parte di mia madre che governava”.

