Giuseppe Bianco (sost. Procuratore Roma)/ “Giustizia malata di ideologia, volontà popolare sotto l’attacco”

Dibattito rovente sul dossier migranti e sulla magistratura, in particolare sui rapporti tra politica e giustizia. Intervistato da La Verità, il sostituto procuratore di Roma Giuseppe Bianco ha spiegato che il punto vero è il governo è il governo equilibrato dell’azione penale, ma ogni discussione è condizionata da un correntismo degenere: “Liberare i magistrati comuni dalle pastoie interne è la vera priorità”.

“Giudice Apostolico manifestava contro Governo sui migranti"/ Lega: “nel video poliziotti definiti assassini”

Nel corso del suo intervento – in cui ha acceso i riflettori su una giustizia malata di ideologia – Bianco ha sottolineato che la magistratura non ha investitura elettiva ed è un soggetto funzionariale molto importante ma con un campo ristretto di azione: “Oggi gli ordini tecnici vogliono imporsi sui poteri legittimati democraticamente. È uno scontro mortale fra tecnocrazia e democrazia”. Per l’esperto l’indipendenza del magistrato comune è condizionata da un correntino deforme “che si sente padrone esclusivo dell’indipendenza del giudice, al quale ne concede un pezzo per volta, in cambio del voto di obbedienza”.

Tino Chrupalla, malore durante comizio: punto da un ago?/ Leader AFD portato in ospedale

Le parole di Giuseppe Bianco

Alcune correnti fanno chiaramente politica attraverso la leva giudiziaria e pretendono una fidelizzazione assoluta, ha aggiunto Bianco. “Durante la pandemia a tutto questo si è aggiunta anche un’eccezionale pressione mediatica. D’altro canto, non bisogna illudersi sul potere della giurisdizione: contano anche i tempi procedurali. I dpcm del lockdown cambiavano ogni 15 giorni”, l’analisi di Bianco: “I processi finivano per estinzione dell’oggetto della contesa, perché appunto ogni 15 giorni l’oggetto moriva e ne nasceva un altro, e il gioco dell’oca ricominciava. Anche la Consulta si è pronunciata dopo due anni, perché l’iter è altrettanto lungo. La domanda è: certe procedure ordinarie sono adeguate rispetto a un modello emergenziale”.

LEGGI ANCHE:

Stop espulsioni migranti, Tribunale Firenze come Catania/ 3 giudici Magistratura Democratica contro Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA