Giuseppe Conte cita De Gregori per il 25 Aprile / “Viva L’Italia che resiste”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, celebra la festa della Liberazione del 25 aprile citando alcune strofe della famosa canzone scritta da Francesco De Gregori. “Viva l’Italia. L’Italia liberata. L’Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l’Italia, l’Italia che non ha paura. L’Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l’Italia. L’Italia che resiste”. Un testo significativo a cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non aggiunge commenti e ulteriori parole. Allega però al testo la bellissima bandiera della nostra amata Italia, che sventola fiera sotto un cielo azzurro. A far da eco alle parole condivise da Giuseppe Conte, il video del presidente della Camera, Roberto Fico, che per la festa della liberazione 25 aprile ringrazia il sacrificio e la lotta dei partigiani: “Io e tutti i deputati della Repubblica possiamo essere parlamentari rappresentanti del popolo italiano, eletti con democratiche elezioni. Non dobbiamo mai dimenticare che la storia”.



