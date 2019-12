Giuseppe Conte, conferenza stampa di fine anno/ “Dopo lo sprint ora la maratona”

E’ in corso in questi istanti a Villa Madama, la tradizionale conferenza stampa di fine anno da parte del presidente del Consiglio. Giuseppe Conte traccia un bilancio del 2019 ed elenca le misure in atto per il 2020, rispondendo a ben 40 domande estratte a sorte fra i giornalisti presenti. Come da tabella di marcia la “chiacchierata” è cominciata circa un’ora fa, alle ore 11:00, e le prime parole sono state per gli obiettivi 2020 del governo che lo stesso Conte definisce “ambiziosi”. Il premier si concentra sulle infrastrutture, («Dobbiamo incrementarle, migliorarle e manutenerle in modo efficace. Quello che abbiamo visto fin qui non ci piace affatto»), e ribadisce per l’ennesima volta la necessità di rilanciare il sud: «Vogliamo colmare il divario Nord-Sud, ponendo fine alla annosissima questione meridionale. Previsto piano strutturale per il Sud anche con le ferrovie dello Stato, e il 34% della spesa pubblica dovrà essere destinato preventivamente al Sud».

GIUSEPPE CONTE: LA RIFORMA DELLA FISCALITA’ E DELLA PA

