Giuseppe Conte: “Sul Nord il M5S ha fatto degli errori”/ “Legge speciale per Milano”

Lunga lettera di Giuseppe Conte al Corriere della Sera, un onesto mea culpa per gli errori commessi dal Movimento 5 Stelle al Nord e, in particolare, a Milano. Il neo presidente dei pentastellati ha esordito sottolineando che la città guidata da Beppe Sala, tra le più colpite dalla pandemia, deve tornare al più presto al centro del progetto di ripresa economica, sociale e culturale dell’Italia.

Nonostante alcuni risultati soddisfacenti, l’operato del Movimento 5 Stelle non ha conseguito esiti brillanti: «Di certo non siamo riusciti ad ascoltare con sincera attenzione i bisogni dei cittadini milanesi, delle varie fasce sociali e, in particolare, del ceto professionale e imprenditoriale […] Siamo stati schiacciati dall’immagine di una forza politica prevalentemente concentrata a recuperare il divario che il Meridione soffre rispetto al resto dell’Italia. Bene. Se queste sono le letture predominanti, vuol dire che il Movimento ha commesso degli errori- ha evidenziato Giuseppe Conte – Con il nuovo corso porremo rimedio».

GIUSEPPE CONTE: “ERRORI M5S AL NORD E A MILANO”

Giuseppe Conte ha annunciato che il nuovo corso del Movimento 5 Stelle non conoscerà più veti pregiudiziali e ideologici, questo è quanto racconterà nel tour in programma a settembre e che vedrà il Nord grande protagonista. Tornando a Milano, l’ex premier ha invocato una nuova spinta per tornare a essere la locomotiva del Paese: «Non posso non citare la sostenibilità e la digitalizzazione, due temi centrali per il Movimento e che vanno senza dubbio di pari passo nella trasformazione di Milano. L’obiettivo è rendere la città una vera smart city, migliorando l’efficienza dei servizi e la qualità di vita dei cittadini. In quest’ottica, anche le università e i centri di ricerca sono uno strumento di crescita fondamentale»

