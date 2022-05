Giuseppe Pedrazzini/ Moglie Marta dai carabinieri, ma non era convocata…

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 30 maggio 2022, si è tornati a parlare del caso di Giuseppe Pedrazzini, il 77enne trovato privo di vita in fondo a un pozzo a Toano (Reggio Emilia) e per la cui morte sono indagati la moglie Marta, la figlia Silvia e il genero Riccardo Guida, attualmente accusati di soppressione di cadavere e di truffa (continuavano a percepire la pensione della vittima nonostante fosse scomparsa dalla propria abitazione). Proprio in riferimento alla consorte dell’uomo, quest’ultima si sarebbe resa protagonista di una scelta importante nel fine settimana appena andato in archivio.

Andreea Rabciuc/ Avvocato del fidanzato: “Tracce di sangue sull'auto? Non temo nulla”

GIUSEPPE PEDRAZZINI, L’INDISCREZIONE: “LA MOGLIE È ANDATA DAI CARABINIERI SENZA ESSERE CONVOCATA”

A raccontare l’accaduto è stato l’inviato del programma Rai Maurizio Licordari, il quale ha asserito quanto segue: “Sabato la moglie di Giuseppe Pedrazzini, Marta, si sarebbe presentata alla stazione dei carabinieri del Comune vicino a Toano, dunque non alla solita stazione, insieme al suo avvocato per (forse) rendere dichiarazioni spontanee, dal momento che non era stata convocata dalle forze dell’ordine, come ci è stato confermato dagli stessi inquirenti da noi contattati. Si comincia a immaginare allora che stia accadendo qualcosa“.

LEGGI ANCHE:

Napoli, sparatoria choc al bar/ Ruba pistola a guardia giurata: 4 feriti a QualianoLago di Como, 17enne morto dopo un tuffo/ Ipotermia e arresto cardiaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA