Giuseppina e Grazia, chi sono le figlie di Mino Reitano: “Papà aveva una sensibilità infantile”

Nella puntata di oggi de La Volta Buona Caterina Balivo ha voluto ricordare un grande artista prematuramente scomparso invitando in studio le sue figlie, Giuseppina e Grazia Reitano, chi sono le figlie di Mino Reitano? L’artista giovanissimo ha sposato Patrizia Vernola e dalla loro unione sono nate due figlie, nel 1978 Giuseppina Elena e l’anno successivo Grazia Benedetta. Entrambe hanno sempre speso delle parole piene d’affetto e stima nei confronti del papà. Ospite a Bella Ma’, Grazia Reitano ha rivelato: “Quando ha passato dei momenti difficili, non sempre per esempio veniva scelto per Sanremo, l’abbiamo osservata questa sofferenza anche se faceva di tutto per coprirlo.”

Invece, Giuseppina Reitano su papà Mino ha rivelato come ci restasse male per le critiche ingiuste che spesso ha ricevuto: “Soffriva molto per le critiche ingiuste perché si metteva sempre in discussione. Laddove magari si eccedeva in un contesto che non riguardava la sua professionalità come artista, o pensava che non rispecchiasse la verità, allora lui soffriva ed è capitato anche di vederlo piangere. A volte si bloccava perché pensava che noi soffrissimo più di lui nel vederlo così.” E poi ha concluso: “Aveva questa sensibilità quasi infantile come modo di approcciarsi alla vita, aveva bisogno di conferme nostre e del pubblico…”.