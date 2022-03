Giuseppina Orsatti, madre Shalpy/ Malata di Alzheimer: “L’ho vista morire due volte”

Giuseppina Orsatti, madre di Scialpi, malata di Alzheimer

Giuseppina Orsatti era la madre di Shalpy, al secolo Giovanni Scialpi. La signora Giuseppina è morta il 6 giugno 2018, dopo aver lottato per molti anni contro l’Alzheimer: “La mia mamma è volata in cielo questa sera alle 20,18. Mamma il nostro è soltanto un arrivederci. Ti ho amato e ti amerò per il resto della mia vita”, aveva annunciato l’artista sulla sua pagina Facebook. A parlare delle condizioni di salute della madre era stato lo stesso Shalpy a Domenica Live nel 2013: “Per colpa della malattia, mia madre mi ha fatto del male, mi ha graffiato, mi sono rimasti i segni che fanno più male di quelli che ho sulle labbra. L’Alzheimer è una malattia che ha degli scalini”. Della malattia della madre, Shalpy aveva parlato anche nel suo libro “È così semplice – Il cuore non ha genere”: “Sono costretto a un’insopportabile perdita di comunicazione, a una mancanza totale di rapporto, a pensarla in questa condizione misera di malattia. È un vuoto incolmabile: hai davanti a te tua madre e non puoi dirle niente”.

Shalpy ricorda la madre Giuseppina

In una recente ospitata a Verissimo, Scialpi ha ricordato la madre Giuseppina Orsatti, malata di Alzheimer e che ha accudito da solo per 12 anni: “Io l’ho vista morire due volte. La prima nel 2013, quando ha avuto una brutta crisi: era nuda e urlava, una situazione disagiata. Dopo quella crisi, ha avuto un istante di lucidità, in cui guardandomi con i suoi occhi, quelli veri, ha detto ‘Giovanni perdonami’. Poi non l’ho più vista, le è rimasto quello sguardo. Per me quel giorno è morta. Poi è morta davvero, fisicamente, tre anni dopo”. Nel suo libro, Shalpy aveva definito la madre come “La persona più importante della mia vita”. Giovanni Scialpi è figlio unico, il padre Francesco era un poliziotto pugliese, originario di Taranto, la madre Giuseppina aveva lavorato come segretaria per un centro farmacologico.

