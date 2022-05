GIUSTIZIA PER TUTTI/ Diretta e anticipazioni ultima puntata: prof Murgia nei guai

Giustizia per tutti, diretta ultima puntata: commento live puntata 31 maggio 2022

Dopo aver fatto arrestare Luigi per l’omicidio di Monica, Roberto torna a dedicarsi al caso di sua moglie. Dopo aver scoperto che Beatrice frequentava la biblioteca, come affermato da Randelli, il legale ottiene una lista degli impiegati che lavoravano lì all’epoca e ne parla con Daniela, sua sorella. Si passa poi ad un nuovo caso. Una giovane studentessa precipita dallo studio del professor Murgia. La vittima, Lena, muore sul colpo. Victoria rivela di conoscerla: le era stata infatti segnalata dal professore per un praticantato. L’avvocatessa, con lo scopo di aiutare il suo ex professore, chiede a Roberto di aiutarla. Il legale scopre che la mattina della morte di Lena, il professore era ad un convegno ma verso le 12 è tornato di corsa nel suo studio. Il professor Murgia afferma con veemenza di non avere una relazione con la giovane, ma un collega del docente rivela di averli visti litigare voracemente qualche giorno prima.

Luigi ha ucciso Monica

Roberto indaga sulla morte della moglie Beatrice e scopre che questa aveva intrapreso una relazione con un barista della zona. Attraverso l’uomo, il legale scopre che la donna frequentava una biblioteca. Nel frattempo Roberto viene raggiunto da Daniela, che gli racconta: “Ho pensato a quello che è successo con Randelli e mi è venuto in mente che qualche settimana prima che morisse, Beatrice era venuta da me per parlare. Mi ha raccontato tutto. Le vostre litigate, i tuoi sospetti. Aveva bisogno che qualcuno le credesse”. Si torna al caso sulla morte di Monica. Roberto va dalla sorella della donna, che parlando rivela come Monica non abbia mai amato gli uomini che frequentava, tranne uno: Luigi. Luigi era proprio il marito della sorella, che si era invaghito di Monica. È proprio lui l’assassino della giovane, preso da un raptus davanti ad una frase della donna: “Una cosa buona l’ho fatta nella vita, ho salvato mia sorella da un verme”. A scoprirlo è proprio Roberto.

Viene trovato il corpo di Monica

Comincia l’ultima puntata di Giustizia per tutti. In apertura di puntata, viene trovato un corpo. È dell’amante di Fabio, un amico di Roberto. L’uomo viene infatti accusato di aver ucciso la donna ma l’avvocato è convinto della sua innocenza, ma non è lo stesso per Lucia, la moglie, che invece crede che sia colpevole. Fabio racconta a Roberto che la sera prima dell’omicidio, l’uomo aveva deciso di lasciare l’amante, ma lei non aveva accettato di buon grado la sua decisione. Nel frattempo, Roberto cerca di recuperare il rapporto con sua figlia Giulia, che durante una gara si infortuna ad un piede. “Ancora non ce la faccio a parlarti come vorrei”, rivela la ragazza, ma lui conferma: “Ti aspetto”.

Giustizia per tutti, dove siamo rimasti

Questa sera va in onda l’ultima puntata di Giustizia per tutti, la fiction con Raoul Bova. Il protagonista della serie tv è Roberto Beltrami, un uomo che è stato accusato dell’omicidio della moglie Beatrice. In carcere, dove passa 10 anni, comincia a studiare legge e inizia poi a lavorare nello studio di Victoria. Una volta fuori dalla galera, Roberto vuole scoprire la verità sulla morte della moglie. Non mancano però ombre e misteri: anche l’avvocato Bonetto, padre di Victoria, sembra nascondere qualcosa. Nella terza e ultima puntata di Giustizia per tutti, si arriverà alla verità sulla morte della donna. Chi è stato ad ucciderla e perché ha fatto di tutto per incolpare Roberto?

Giustizia per tutti, anticipazioni ultima puntata

La fiction con Raoul Bova nei panni dell’avvocato Roberto Beltrami giunge al termine con la puntata di oggi, 31 maggio. Nell’ultimo appuntamento si scopre la verità sulla morte della moglie Beatrice ma prima c’è da risolvere un altro caso. Roberto aiuterà infatti il suo amico Fabio, sospettato dell’omicidio di una ragazza con la quale aveva una relazione. Nel frattempo il rapporto dell’avvocato e di Victoria vive un momento particolare e potrebbe arrivare ad una svolta. Roberto si interessa poi anche al caso di un docente universitario accusato della morte di una studentessa. Il caso potrebbe riguardare anche Victoria: ma cosa c’entra la donna? In tutto ciò, il legale cercherà di recuperare anche il rapporto con la figlia, cercando di trovare la verità sulla morte della moglie.











