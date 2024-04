Global Intern 2024, 5 settimane di studio-stage EF all’estero/ Come inviare candidatura, scadenza e selezione

Arriva all’undicesima edizione Global Intern, l’iniziativa di EF Education First che offre cinque settimane di studio e stage all’estero grazie vivere un’esperienza internazionale unica: c’è tempo fino al 30 aprile 2024 per candidarsi e provare a sfruttare un’opportunità di arricchimento a livello culturale e professionale in un Paese, ad esempio, tra Francia, Germania, Spagna, Australia, Malta e Sud Africa.

Lo stage lavorativo e formativo è il progetto annuale con cui EF conferma la sua capacità di individuare e valorizzare i giovani talenti destinati a emergere nel mondo del lavoro. Prima dello stage, bisogna seguire un corso di lingua della durata di una settimana, poi arriva il momento del tirocinio che dura quattro settimane.

COME FUNZIONA LA SELEZIONE PER “GLOBAL INTERN 2024”

Il team di esperti di EF Education First effettua la selezione tra candidati, esaminando i cv e i video in inglese. Per candidarsi a Global Intern 2024 bisogna avere almeno 18 anni ed effettuare la registrazione sul sito ufficiale dell’organizzazione, dove sono indicate le informazioni per aderire a tale iniziativa.

Ma i candidati devono anche dimostrare di rispecchiare valori e ambizioni dei giovani contemporanei, qualità che unitamente allo stage, secondo l’amministratrice delegata Natalia Anguas, sono importanti per la formazione dei “futuri leader di un mondo sempre più competitivo“. Riguardo i costi dello stage, viaggio, alloggio e corso sono finanziati da EF Education First.

APRIRSI AL MONDO GRAZIE ALL’ISTRUZIONE

Come evidenziato dall’amministratrice delegata di EF, Natalia Anguas, si tratta di un’occasione da sfruttare per accrescere il proprio iter lavorativo e costruirsi una rete di contatti a livello mondiale, ma in primis lo stage permette ai giovani di crescere a livello formativo e professionale.

Questa è la materia di cui si occupa quotidianamente EF Education First, che ha elaborato il primo test di inglese standardizzato gratuito e ogni anno pubblica l’Indice di Conoscenza della lingua inglese (il più grande rapporto internazionale riguardo la padronanza dell’inglese nel mondo). Infatti, sin dal 1965, anno della sua fondazione, lavora a progetti formativi per consentire ai giovani di crescere e migliorare a livello linguistico e formativo, aprendosi al mondo grazie all’istruzione, tramite viaggi studio e scambi culturali.

