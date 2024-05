Gloria Gaynor, la passione per la musica e la semi paralisi/ “Credevo sarei morta ma sono tornata a ballare”

La sesta nonché più recente esibizione di Gloria Gaynor a “I Migliori Anni” di Carlo Conti è stata tra le migliori di questa edizione e sarà possibile rivederla nella replica in programma su Rai 1 questa sera in occasione del “Best of” del programma. L’artista ha cantato i suoi celebri successi come ‘I am what I am’, ‘Never can say goodbye’ e soprattutto ‘I will survive’, che l’ha fatta diventare un’icona nel mondo. A 81 anni, ha ancora energie da vendere.

La passione per la musica d’altronde l’ha sempre accompagnata, fin da bambina. È cresciuta nel New Jersey in una famiglia povera. Il padre, un cabarettista che non è mai riuscito a diventare famoso come avrebbe voluto, infatti, abbandonò la madre mentre era ancora incinta. È così che hanno dovuto cavarsela da sole. “Non avevamo tanti soldi per cui non c’era niente per cui litigare. Forse per questo eravamo felici”, ha raccontato l’artista in passato. I fratelli erano abituati ad esibirsi in pubblico, ma lei essendo l’unica femmina non veniva coinvolta. Il talento di Gloria Gaynor rimase circoscritto alle quattro mura di casa fino all’adolescenza, quando i vicini iniziarono ad accorgersi della sua magica voce. “È in quel momento che decisi che avrei fatto la cantante”. Da lì le prima performance a scuola e i primi provini. “Non ho mai avuto paura del palcoscenico”.

Gloria Gaynor e l’incidente che la portò alla semi paralisi

Nonostante l’enorme successo, nel corso della carriera di Gloria Gaynor, non sono mancati i momenti difficili come quello dell’incidente. In passato infatti è stata costretta a fermarsi per una lesione traumatica alla colonna vertebrale provocata da una caduta all’indietro su un amplificatore mentre era sul palcoscenico. L’incidente avvenne nel 1987 e per circa vent’anni Gloria Gaynor rimase in una condizione di semi paralisi. I dolori erano lancinanti, sebbene ricevesse le migliori cure. Nel 2017, alla fine, decise di sottoporsi ad un intervento molto rischioso con una tecnica sperimentale ad opera di un neurochirurgo californiano.

“Credevo sarei morta. Ero già pronta a continuare a esibirmi da una sedia a rotelle”, ha ammesso Gloria Gaynor parlando dell’incidente in una intervista a People. L’intervento invece andò bene. “Dopo due operazioni, per la prima volta dopo non so quanti anni sono tornata a ballare”. È così che adesso, a discapito dell’età, è più energica che mai.











