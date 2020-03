Gloria Gaynor lava le mani e canta “I will survive”/ Video virale e challenge Tik Tok

Cosa c’è di meglio dei social in questo periodo di quarantena. Gli artisti si sono messi a nudo in questa prima settimana di stop e pian piano stanno regalando al pubblico spunti divertenti tra video e challenge su Tik Tok. L’ultima in ordine di arrivo è Gloria Gaynor che si è lasciata immortalare in bagno mentre lava le mani sulle note del suo grande successo mondiale, “I will survive“. Il video è diventato subito diventato virale ed è già partita una nuova challenge su Tik Tok in cui in molti si lavano le mani non solo per combattere il Coronavirus ma anche per mettersi in mostra e, perché no, sperare che l’artista condivida i loro video più divertenti. In realtà sembra che il video della Gaynor non sia nuovo e che sia su Tik Tok ormai da un po’ ma solo adesso sia diventato virale, ora che l’emergenza sta spingendo tutto il mondo ad inventarsi qualcosa da fare una volta costretti in casa.

IL VIDEO DI GLORIA GAYNOR DIVENTA UNA CHALLENGE SU TIK TOK

La sfida di Gloria Gaynor e dei suoi seguaci mira a convincere più persone a lavarsi le mani per oltre 20 secondi secondo le linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità. Lavarsi accuratamente le mani ed evitare di toccarsi il viso sono considerati i due modi più efficaci per proteggere le persone dal Coronavirus tant’è che la stessa artista ha scritto: “Ci vogliono solo 20 secondi per ‘SOPRAVVIVERE!'”. Se poi tutto questo riesce ad avere anche dei risvolti economici e spinge il suo brano al primo posto in classifica negli Usa, è ancora meglio…

