Gmail, attacchi malware e phishing su coronavirus/ Google blocca 240 milioni di email

Gmail, la popolare posta elettronica di Google, sotto attacco. È stato registrato un aumento esponenziale dello spam, la cosiddetta posta “spazzatura”. Si tratta di attacchi veri e propri ai dati sensibili degli utenti che usano il servizio di web mail più popolare al mondo. Per rendere l’idea dell’entità del fenomeno, ecco i dati: Gmail si ritrova a bloccare ogni giorno qualcosa come 100 milioni di e-mail di phishing. Tenendo conto solo dell’ultima settimana, 18 milioni di queste e-mail di malware e phishing sono relative al Covid-19. Google ha fatto sapere che sono oltre 240 milioni i messaggi di spam quotidiani legati al coronavirus, che ora diventa la realtà maggiormente al centro di cyber attacchi in questo periodo. In alcune di queste e-mail viene spacciato per mittente António Guterres, segretario generale dell’Onu, il quale nella mail spiega di avere una somma da destinare ad alcune persone “selezionate” come premio durante l’emergenza. Quindi vengono chiesti dati per ricevere il pagamento. Ma è un tentativo di truffa in cui Guterres ovviamente non è coinvolto, quindi vi suggeriamo massima attenzione.

GMAIL, ATTACCHI MALWARE E PHISHING SU CORONAVIRUS

Gli algoritmi ora sono sempre più sofisticati e permettono di respingere la quasi totalità degli attacchi. Ma non tutti, dunque, come nel caso di Gmail. E lo spiega lo stesso colosso, Google, in un post: “Si sono evoluti per comprendere e filtrare queste minacce e continuiamo a impedire a oltre il 99,9% di spam, phishing e malware di raggiungere i nostri utenti”. Google ha inoltre annunciato anche di aver collaborato con l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) per chiarire l’importanza di una implementazione accelerata di Dmarc (autenticazione dei messaggi basata su dominio, report e conformità). Poi ha messo in evidenza la necessità dell’autenticazione e-mail per migliorare la sicurezza. Anche l’Oms è infatti stata inconsapevolmente coinvolta in questi attacchi di phishing e truffe via mail che usano la paura del coronavirus e la promessa di incentivi finanziari per indurre gli utenti a rispondere. Quindi, vengono usate organizzazioni governative autorevoli per distribuire malware o tentare di truffare gli utenti.



