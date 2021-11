Gomma da masticare anti-Covid/ Proteine riducono del 95% virus presente nella saliva

Un team di ricercatori della Pennsylvania, secondo quanto riportato in un articolo dello US National Library of Medicine, sarebbe in procinto di creare una gomma da masticare anti-Covid. Essa avrebbe all’interno delle proteine capaci di ridurre del 95% la carica virale che una persona positiva ha nella saliva. È così che, se il metodo dovesse funzionare, si ostacolerebbe la diffusione dei contagi, in quanto verrebbe meno l’emissione delle particelle quando si parla o quando si tossisce.

Il prodotto è ancora in fase di sperimentazione ma, nel caso in cui dovesse essere approvato, i suoi usi potrebbero essere innumerevoli. La gomma da masticare anti-Covid, infatti, potrebbe essere utilizzata sia nei paesi in cui si è già raggiunto un buon tasso di vaccinazione, come ulteriore strumento di contrasto alla diffusione del virus, sia nei paesi in cui i sieri non sono ancora molto diffusi, in modo da attenuare i rischi in attesa di soluzioni più concrete.

Gomma da masticare anti-Covid: come funziona

L’elemento segreto che si nasconde dietro alla gomma da masticare anti-Covid che in queste settimane è al vaglio dei ricercatori dell’Università della Pennsylvania, secondo quanto riportato in un articolo dello US National Library of Medicine, sarebbe una speciale proteina denominata Ctb-Ace2. Essa avrebbe la capacità di catturare le particelle del virus che sono contenute nella lingua.

La facilità con cui il Covid-19 si diffonde nell’aria attraverso le goccioline di saliva, d’altronde, è ormai nota da tempo. In questi mesi di pandemia, per questa ragione, i tentativi di trovare uno strumento che possa contrastare il fenomeno sono stati tanti, tra cui anche alcuni spray. Essi non hanno tuttavia avuto grande successo. Adesso è il tempo della gomma da masticare. Bisognerà attendere per scoprire se questo nuovo prodotto potrà essere sicuro ed efficace contro il virus. Al momento è ancora in fase di sperimentazione.

