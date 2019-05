Gommone con 90 migranti in difficoltà/ Le Ong “Nave italiana vicina ma non li aiuta”

Allarme lanciato da un gommone al largo della Libia, con a bordo circa 80/90 migranti. Nessuna autorità è fino ad ora intervenuta, nonostante, scrivono i principali quotidiani di informazione online, vi siano diverse unità nelle vicinanze. A denunciarlo sono le Ong, che si sono rivolte in particolare al pattugliatore della marina militare italiana, Cigala Fulgosi, che sarebbe appunto a poca distanza dal gommone in panne. «Le persone sono in grave pericolo – scrive Alarm Phone attraverso il proprio profilo Twitter – e sono ancora abbandonate in mare. Non c’è alcun soccorso in vista anche se da bordo vedono un elicottero». Così invece l’Ong Mediterranea Saving Human: «E’ necessario un intervento urgente, in zona” c’è la nave “P490 Cigala Fulgosi di @ItalianNavy». Al loro appello si è aggiunto quello della Sea Watch, che nella giornata di ieri aveva già lanciato l’allarme: «Queste persone sono in pericolo da ore. Ci stiamo rifiutando di vederle».

GOMMONE CON 90 MIGRANTI IN DIFFICOLTÀ

Il gommone, in base a quanto specificato dalla Sea Watch, sarebbe in avaria da ieri mattina, individuato dall’aereo che supporta le Ong al largo delle coste libiche, il Moonbird. L’imbarcazione è stata monitorata per tutto il giorno dalle organizzazioni non governative, ma nessuno sarebbe intervenuto in loro soccorso. Stando a quanto ricostruito da Alarm Phone attraverso Twitter, l’allarme sarebbe giunto alle ore 22:50 di ieri sera, mercoledì 29 maggio: «Le 90 persone a bordo – sostiene – hanno visto vari velivoli e un elicottero militare nelle vicinanze. Le autorità sono informate e un’imbarcazione della Marina Militare ha monitorato la situazione da vicino ma non ha offerto assistenza». Al momento il gommone non avrebbe più benzina ed avrebbe anche iniziato a sgonfiarsi e ad imbarcare acqua. A bordo anche 15 minori fra cui un bambino di 9 mesi, nonché una ventina di donne fra cui una in dolce attesa.

