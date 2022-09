Governo, incontro Meloni-Salvini/ Non si è parlato di incarichi: “collaborazione e unità di intenti”

MELONI E SALVINI, UNITÀ DI INTENTI: “SERVE SENSO DI RESPONSABILITÀ”

Il governo di centrodestra sta per prendere forma, continuano i contatti tra i leader. Oggi, negli uffici di Fratelli d’Italia alla Camera dei Deputati, si sono incontrati Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Un incontro che “si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti”, si legge nella nota congiunta di FdI e Lega.

Si tratta del primo vertice Meloni-Salvini dopo la vittoria alle elezioni, svoltosi in un clima di grande collaborazione e unità di intenti. Nella nota congiunta è stato rimarcato che “entrambi i leader hanno espresso soddisfazione per la fiducia data dagli italiani alla coalizione e hanno ribadito il grande senso di responsabilità che questo risultato comporta. Meloni e Salvini hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo”.

GOVERNO, INCONTRO MELONI-SALVINI: NON SI È PARLATO DI POLTRONE E INCARICHI…

Secondo quanto reso noto da fonti riportate da Agi, nel corso dell’incontro di oggi tra Meloni e Salvini non c’è stato alcun collegamento con Silvio Berlusconi, attualmente ad Arcore. Ricordiamo che già ieri la leader di Fratelli d’Italia aveva incontrato il coordinatore azzurro Antonio Tajani.

Il vertice Meloni-Salvini era atteso nell’area del centrodestra in vista della formazione del governo e soprattutto nel bel mezzo delle voci sulla squadra di ministri. Non sono mancate le voci su un coinvolgimento del leader della Lega, rilanciato anche dal capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari: “La richiesta della Lega che esce dal direttivo federale è che il nostro segretario Matteo Salvini abbia un ministero di peso: è il miglior modo per rilanciare la nostra azione”. Bocche cucite quest’oggi dopo il summit a Montecitorio: non s’è parlato di poltrone o di incarichi. Attese novità a stretto giro di posta.

