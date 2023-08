Gran Bretagna, lezione sul “privilegio bianco” ai bimbi di 5 anni/ “Non sono troppo piccoli per il razzismo”

Agli insegnanti di migliaia di scuole primarie della Gran Bretagna è stato chiesto di insegnare agli alunni di appena cinque anni le controverse teorie razziali. La guida è perentoria: i bambini “non sono mai troppo piccoli” per parlarne. The Key, un servizio di informazione nazionale che vanta un fatturato di 30 milioni di sterline, ha fornito risorse contro il razzismo a più di 13.000 scuole e fondi educativi nel Regno Unito.

NASA vuole dimezzare tempi di arrivo su Marte/ Razzo a propulsione nucleare senza pilota entro il 2027

Come riportato dal Daily Mail, agli alunni delle scuole primarie viene insegnata la brutalità della polizia americana e che i bambini bianchi sono “fortemente prevenuti” a favore della “bianchezza“, nelle lezioni in stile americano sul “privilegio bianco“. Agli insegnanti viene detto che nonostante argomenti come la brutalità della polizia negli Stati Uniti potrebbero non sembrare adatti all’età, “è probabile che abbiano sentito parlare di questi problemi nei notiziari o ne abbiano discusso a casa”.

Elise piange per eco-ansia alla Casa Bianca/ Come Giorgia Vasaperna e Greta Thunberg: “basta gas e petrolio!”

UK, le controverse lezioni su teorie razziali

La guida del servizio di informazione punta verso la morte di George Floyd, un uomo di colore disarmato di 46 anni che è stato assassinato dalla polizia a Minneapolis nel 2020. Molte persone hanno criticato l’iniziativa dopo aver affermato che il materiale è supportato dalla controversa teoria della razza critica, che afferma che il razzismo è radicato nella società. Autori e accademici affermano che l’ascesa del movimento Black Lives Matter ha portato le scuole britanniche a importare materiale contro il razzismo. Tomiwa Owolade, autrice di This is not America, ha dichiarato al Times che le teorie che hanno origine negli Stati Uniti non “riflettono le esperienze reali dei bambini britannici e delle minoranze etniche nel Regno Unito”. E ancora: “La teoria critica della razza è nata dal diritto costituzionale americano. È l’argomento secondo cui dopo la fine della segregazione, l’America non era ancora riuscita a migliorare la vita e le condizioni dei neri. Quel contesto molto particolare semplicemente non si applica al Regno Unito, perché non abbiamo mai istituzionalizzato la segregazione nel Regno Unito”. La guida esorta inoltre gli insegnanti a non “evitare gli argomenti più difficili” quando discutono delle differenze tra le persone nelle loro classi e ad insistere sul fatto che i bambini bianchi svantaggiati hanno il “privilegio bianco”, anche quando “potrebbero non accettarlo”.

LEGGI ANCHE:

“Impatto catastrofico del covid sui bimbi”/ Studio Uk: “Diminuite socialità ed emozioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA