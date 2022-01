Grand Hotel Assisi/ New entry a 4 stelle del gruppo BuoneVacanze Hotel & Resorts

Nello splendido scenario di Assisi, entra a far parte del gruppo BuoneVacanze Hotels & Resorts il Grand Hotel Assisi, ubicato in una delle località più suggestive dell’Umbria, nel cuore del turismo internazionale, dell’arte, del relax, degli eventi, del cibo e della cultura. Il BV Grand Hotel Assisi, struttura a 4 stelle, si colloca per dimensione e qualità ai vertici dell’ospitalità regionale; ubicato in una location incantevole, grazie alla sua completa offerta (Congress, Spa, Wedding) è in grado di soddisfare le esigenze di ogni suo ospite.

Fra le sue caratteristiche, il Grand Hotel Assisi presenta un elevato numero di camere disponibili: sono in totale 155, di varie tipologie (deluxe, superior, classic e family), confortevoli e dotate di climatizzazione autonoma, televisione con digitale terrestre, mini-bar, telefono con linea esterna diretta, cassaforte digitale, connessione internet Wi-Fi, asciugacapelli, linea cortesia e morbida biancheria in bagno. Degni di menzione anche la Spa e il centro benessere, che propongono l’eccellenza e la qualità di numerosi trattamenti per il corpo, grazie alla collaborazione di uno staff qualificato ed esperto. La piscina coperta, di fronte alla Spa, è aperta agli ospiti tutto l’anno.

GRAND HOTEL ASSISI: EVENTI, CERIMONIE E ROOF GARDEN

Fra i tratti peculiari del Grand Hotel Assisi, vi è senza dubbio il centro congressi, realizzato con il criterio di offrire ospitalità per la convegnistica di ogni dimensione. Dalle salette adibite ad uffici o per ospitare riunioni esecutive si passa alle sale Leonardo, in grado di accogliere dalle 30 alle 60 persone, per poi giungere in auditorium, che ha una capienza di 500 posti ed è divisibile in 3 sale separate per ogni tipo di necessità: a platea, a banchi di scuola o a ferro di cavallo. Adiacente al centro congressi si trova la sala expo, adatta a presentare macchinari ed attrezzature durante le conventions.

Al Grand Hotel Assisi si possono anche celebrare cerimonie, anniversari e ricevimenti: dalla mise en place alla creazione del menù, ogni sfumatura degli eventi non viene trascurata. Nell’ampia sala del ristorante Giotto, i grandi affreschi rendono omaggio alla basilica di San Francesco, il cuore della città, donando alla giornata tinte d’altri tempi. Suggestivo poi il roof garden, terrazza da vivere in estate, rinfrescati dalla gradevole aria di Assisi, e in inverno, riscaldati da una magica atmosfera. L’ampio e versatile spazio si adatta a cocktails, aperitivi o raffinate cene di Gala ed è dotato di impianto di amplificazione con microfono e musica in filodiffusione.



