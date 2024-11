Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta della puntata del 12 novembre 2024

È tutto pronto per la dodicesima puntata del Grande Fratello 2024 che a partire da questa settimana andrà in onda di martedì sera per lasciare la consueta collocazione del lunedì ad un altro reality: La Talpa condotto da Diletta Leotta. Le anticipazioni svelano che anche questo appuntamento sarà ricco di soprese e colpi di scena, non mancheranno nuovi ingressi, ritorni, confronti, discussioni e sorprese. Alla conduzione ci sarà come sempre Alfonso Signorini mentre nelle vesti di opinioniste pronte a commentare i fatti della Casa ci sono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli monitorerà quel che accade sui social.

Stefano Tediosi, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2024?/ "Solare e non riesco a star fermo"

Dalle anticipazioni Grande Fratello 2024 si scopre che nella puntata di questa sera farà il suo ingresso in Casa Stefano Tediosi, ex tentatore di Tempation Island 2024. Dopo l’entrata di Federica Petagna prima e del suo ex fidanzato Alfonso D’Apice adesso per completare il ‘triangolo’ è pronto ad entrare il single con la quale la giovane ha avuto un flirt nel reality delle tentazioni e tra i due sembra che ci sia ancora qualcosa. Come reagirà Federica? Stefano e Alfonso avranno modo di confrontarsi per la prima volta, cosa succederà?

Tommaso Franchi chiude con Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024?/ “Non mi manca, troppo diversi…”

Anticipazioni Grande Fratello 2024 puntata di oggi: torna Tommaso e il mistero sull’addio momentaneo di Enzo Paolo Turchi

Nel corso della puntata di questa sera, stando a quanto riguarda le anticipazioni Grande Fratello 2024 ci sarà anche il ritorno di Tommaso Franchi dopo l’esperienza al Gran Hermano spagnolo. Il giovane concorrente, che nel reality iberico ha chiuso in malo modo con Maica Benedicto ed ha rivelato di voler restare da solo, ritroverà Mariavittoria Minghetti con la quale stava nascendo un certo feeling, come reagirà la giovane quando lo vedrà? In questi giorni è stata parecchio in pensiero e attanagliata dai dubbi.

Enzo Paolo Turchi ha lasciato il Grande Fratello, tornerà nella casa?/ Da giorni il gieffino era in crisi

E poi ancora si scoprirà perché Enzo Paolo Turchi ha abbandonato momentaneamente il Grande Fratello 2024. Il coreografo e ballerino ieri sera ha lasciato il gioco senza lasciare molte spiegazioni riferendo genericamente di ‘motivi personali’. Questa sera si scoprirà che cosa è successo e quando e se rientrerà nella Casa. Infine si scoprirà il verdetto del televoto aperto in conclusione della scorsa puntata: chi si salverà tra Clayton Norcross, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta? E non mancheranno a fine puntate le temute nomination.

Grande Fratello 2024, quando in onda e come vederlo in diretta streaming

Svelate le anticipazioni più salienti della puntata di questa sera, martedì 12 novembre 2024, non resta che ricordare che il Grande Fratello andrà in onda a partire dalle 21.30 circa subito dopo Striscia la notizia. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Con Mediaset Infinity, inoltre, si può seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti, rivedere le precedenti puntate e tutti i filmati dedicati ai vari concorrenti.