Grande Fratello, Davide Silvestri commenta la svolta anti-trash/ “Ho paura che alla gente mancherà…”

Grande Fratello, verso una nuova edizione meno “trash” rispetto al passato

Cresce la curiosità attorno alla nuova edizione del Grande Fratello, che rompe con il recente passato e abbraccia una nuova linea editoriale. Alla conduzione è stato confermato Alfonso Signorini, che si è dovuto adattare alle nuove e rigide linee-guida imposte dall’AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi. L’intenzione è quella di ripulire la trasmissione dal trash degli ultimi anni, riportandola sui binari dell’educazione e del buon gusto. Altra grande novità, poi, è il ritorno al cast misto: ai Vip di casa nostra si aggiungeranno anche i Nip, persone comuni che in queste settimane si sono sottoposte al provino.

Davide Silvestri boccia il GF Vip/ "Cattivo esempio, linguaggio da non imitare"

Sulla nuova edizione del reality è intervenuto anche un illustre ex Vippone, Davide Silvestri. A margine della sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presenziato in veste di uno dei protagonisti del film Nina dei Lupi, l’attore è stato intervistato da SuperGuidaTv. E ha espresso il suo pensiero sul nuovo corso del programma, che dice addio al trash.

Davide Silvestri e Soleil Sorge, messaggio gate/ Lei smentisce, lui mostra le prove

Davide Silvestri: “Ho paura che alla gente mancherà il trash“

“Sono contento che Piersilvio abbia deciso di ripulire il reality dal trash“, spiega Davide Silvestri che, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è tornato al suo primo grande amore, la recitazione. Poi, aggiunge, “credo che questo sarebbe stato il Grande Fratello perfetto per me. È importante che ci sia stata questa sterzata perché molti giovani oggi seguono i reality e si identificano nei personaggi”. L’ex gieffino teme tuttavia che questa svolta possa non piacere al pubblico: “Ho paura però che alla gente mancherà però il trash. La televisione ha bisogno di essere anche educativa“.

Davide Silvestri tensione con Soleil Sorge? "Non mi ha mai risposto"/ Il retroscena

Inoltre, Silvestri si è soffermato anche su una delle papabili nuove concorrenti del Grande Fratello: Beatrice Luzzi. Sebbene non sia stata ancora ufficializzata, l’attrice è uno dei nomi più citati nell’ultimo periodo, nonché una delle principali indiziate per il cast. L’attore, che è stato suo collega sul set della soap Vivere, ha spiegato: “Con Beatrice abbiamo trascorso degli anni bellissimi. Sono curioso di vederla anche perché ha un carattere peperino. Spero mantenga la calma nella casa perché il ruolo che aveva di Eva non era molto lontano da lei. È una donna intelligente, che sa far divertire e con una carriera alle spalle“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA