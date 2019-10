Grande Fratello Vip 2019/ Concorrenti: Paola Di Benedetto, Cucuzza e Volpe nel cast?

Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare sul piccolo schermo per una nuova edizione ricca di novità e, in attesa della data ufficiale della prima puntata, si susseguono indiscrezioni in merito al cast. Chi entrerà questa volta dalla porta rossa? Sembra proprio che potrebbero esserci nomi di spicco nella Casa più spiata d’Italia. Stando infatti a quanto svela Blogo, il Grande Fratello Vip quest’anno vedrà la presenza della modella e influencer Paola Di Benedetto, spesso al centro del gossip questa estate per la sua storia con Fede – Federico Rossi – del duo Benji & Fede. Ma non è tutto: pare che farà il suo ingresso dalla porta rossa anche il noto giornalista e conduttore Michele Cucuzza.

Grande Fratello Vip 2019: Adriana Volpe e Antonella Elia nel cast?

Le sorprese, però, non finiscono qui. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2019 sono pronte a fare il loro ingresso anche due apprezzate donne dello spettacolo. La prima è la conduttrice Adriana Volpe che, dopo l’avventura a Pechino Express, è pronta a mettersi in gioco in un altro (e molto diverso) reality. Riuscirà a resistere nella Casa più spiata d’Italia? Con lei potrebbe infine esserci la nota attrice e showgirl Antonella Elia, che solo qualche tempo fa aveva rifiutato la proposta di entrare nel cast del Grande Fratello Vip e aveva invece preferito mettersi alla prova in Tale e Quale Show, programma di Rai1 condotto da Carlo Conti. Per ora non ci sono conferme ufficiali in merito alla loro partecipazione, anche se la loro partecipazione pare essere cosa certa ormai.

