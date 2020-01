Grande Fratello Vip 4, cast ufficiale completo/ Anche Barbara Alberti e Ivan Gonzalez

Il cast del Grande Fratello Vip 4 è finalmente completo. Ad annunciare gli ultimi nomi della lista dei concorrenti che parteciperanno a questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini è la copertina del nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni. Oltre ai nomi che sono stati ufficializzati in questi giorni, si aggiungono al cast la scrittrice Barbara Alberti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Elisa De Panicis, l’ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez e il modello Andrea Denver (di cui già si vociferava da tempo). Sono dunque 19 i concorrenti ufficiali: il giornalista Michele Cucuzza, l’ex produttrice cinematografica Rita Rusic, l’opinionista Barbara Alberti, la conduttrice Adriana Volpe, la showgirl Antonella Elia, gli attori Fabio Testi e Antonio Zequila, l’egittologo Aristide Malnati.

Grande Fratello Vip 4: 19 concorrenti e 4 ‘Highlander’ ma…

E ancora nel cast del Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini troviamo la showgirl Fernanda Lessa, l’ex Madre Natura Paola di Benedetto, l’attore Andrea Montovoli, Ivan Gonzalez, Elisa De Panicis, Paolo Ciavarro, l’influencer Clizia Incorvaia, il cantante Pago, al secolo Pacifico Settembre. Infine l’attrice Licia Nunez, il modello Andrea Denver e Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana. A questi 19 concorrenti vanno ad aggiungersi 4 ‘Highlander’, ovvero ex concorrenti della versione nip: Salvo Veneziano (GF1), Sergio Volpini (GF1), Pasquale Laricchia (GF3) e Patrick Ray Pugliese (GF4 e GF12). Le ultime indiscrezioni però ci svelano che non tutti e quattro però riusciranno ad entrare in gioco e sarà il pubblico a decidere quali dei quattro potranno rimanere nella Casa.





