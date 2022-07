Grandinata in Francia/ Video choc: palle di ghiaccio da 10 cm affondano in lago

Una violentissima grandinata si è abbattuta sull’Est della Francia e sulle zone della Svizzera confinanti. I video diffusi nelle scorse ore sui social network sono choc. Le palle di ghiaccio sono grandi fino a 10 cm, come palle da golf. I danni che hanno causato piombando sul terreno, complici anche le forti raffiche di vento, sono innumerevoli. In particolare ad edifici, auto e anche alle colture. Diversi alberi sono caduti al suolo.

Stephen King loda Stepan Bandera/ È polemica: "Pensavo fosse un generale di Zelensky"

La zona più colpita è stata quella del dipartimento di Doubs. Diverse persone lì hanno riportato ferite e contusioni. Hanno corso gravi rischio, oltre a coloro che si trovavano in strada al momento della brutale precipitazione, anche quelli che erano nei rispettivi veicoli. Molti vetri dei parabrezza, infatti, sono andati letteralmente in frantumi sotto i colpi della grandine. In molti sono stati costretti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori per rientrare nelle rispettive abitazioni in sicurezza.

Long Covid, oltre due milioni di persone in Francia/ "Donne e ricoverati più colpiti"

Grandinata in Francia: il video choc delle palle di ghiaccio sul Lago di Thun

Uno dei numerosi video che sono stati registrati nel corso della violentissima grandinata in Francia mostra lo stato del Lago di Thun, che si trova in Svizzera proprio al confine con l’area più colpita del territorio francese. Le palle di ghiaccio di dimensioni fino ai 10 cm precipitano in acqua, affondando come se fossero dei veri e propri oggetti pesanti. Il tonfo sordo è ben udibile. Anche le barche presenti sono state colpite.

Le immagini sono impressionanti ed in poche ore sono diventate virali sui social network, dove in molti hanno evidenziato come si tratti degli effetti sempre più evidenti e gravi del cambiamento climatico.

Video, beve "acqua sacra" per mostrare che non è inquinata/ Premier Punjab ricoverato

Una forte grandinata ha colpito non solo la Francia orientale, ma anche la Svizzera. Impressionanti filmati della grandine che cade sul lago di Thun. pic.twitter.com/KzL4jCFSpZ — Luigi Basemi (@LBasemi) July 22, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA