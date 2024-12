Graziano Pellè e Viky Varga: amore al capolinea

Amore finito tra Graziano Pellè e Viky Varga che, dopo dodici anni insieme, hanno scelto di separarsi e di percorrere due strade differenti. A rivelarlo è stata la stessa modella e influencer con una storia su Instagram con cui ha ufficializzato la decisione di separarsi con una storia pubblicata su Instagram. “Seppur come sapete non parlo spesso della mia vita privata, penso sia corretto comunicarvi che io e Graziano abbiamo deciso di separarci”, ha scritto la Varga.

La modella ed influencer, inoltre, ha concluso il comunicato chiedendo rispetto per il momento che sta attraversando insieme a Pellè di cui restano i bellissimi ricordi dei momenti condivisi. “I 12 anni trascorsi insieme sono stati pieni di bellissimi ricordi, crescita e momenti condivisi che porteremo nel cuore. Vi chiedo gentilmente comprensione e rispetto per questo momento”, ha aggiunto.

Graziano Pellè e Viky Varga: 12 anni di grande amore

Quella tra Graziano Pellè e Viky Varga è stata una bellissima ed importante storia d’amore iniziata nel 2012, anno del primo incontro. All’epoca, lui giocava nella squadra olandese del Feyenoord e non era molto conosciuto. Dopo nove anni insieme, era arrivata anche la proposta di matrimonio e, a distanza di dodici mesi, era arrivato il fatidico sì con una bellissima festa organizzata in una masseria di Ostuni.

Una coppia bellissima quella di Pellè e dell’ormai ex moglie Viky che ha sempre vissuto la storia in modo discreto e riservato come ha sottolineato lei nell’annunciare la scelta di separarsi. L’annuncio dell’ex coppia giunge a sorpresa e ha spiazzato tutti gli appassionati di gossip che non si aspettavano tale scelta da parte dei due.

