Grecia Colmenares eliminata “per gioco” al Grande Fratello 2023/ Reazione epica e Signorini impazzisce!

Grande Fratello 2023: Grecia Colmenares protagonista di uno scherzo tutto da ridere

Alfonso Signorini ha deciso di sconvolgere gli animi nella Casa per la 9a puntata del Grande Fratello 2023. Questa sera ci sarebbe dovuto essere unicamente il verdetto per il preferito del pubblico, ma il conduttore ha scelto di fare uno scherzo ai concorrenti e in particolare a Grecia Colmenares, almeno nella prima parte. Nello specifico, ha annunciato al pubblico la decisione in favore dell’attrice, salvo poi collegarsi con la casa per decretarne l’eliminazione, chiaramente finta a sua insaputa.

Fiordaliso gela Grecia Colmenares: "Non accetta di essere sul viale del tramonto"/ "Pensa solo al pubblico"

“Ad abbandonare la casa del Grande Fratello 2023 è… Grecia!”, neanche a dirlo, la donna si dimostra subito quasi irritata, sconfortata. Ripete più volte frasi che rimandano alle tante nomination subite. Ma poi arriva la grande sorpresa e un momento letteralmente epico. Alfonso Signorini si collega con l’esterno e vuota il sacco: “Sei tu la preferita del pubblico, era uno scherzo! Puoi tornare nella casa!”. Grecia Colmenares quasi sembra avere un mancamento; lacrime, parole sconnesse, tutto frutto di una commozione senza limiti all’idea di rientrare in casa, ma il meglio deve ancora arrivare. Sarà proprio l’attrice a rivelare lo scherzo ai concorrenti e il siparietto sarà iconico.

Grecia Colmenares: "Il mio amore più grande? Marcelo Pelegri"/ La confessione al Grande Fratello 2023

Grecia Colmenares torna in Casa dopo la finta eliminazione: gag epica di Alfonso Signorini

Tutti freezzati, entra Grecia Colemnares ed è subito telenovela ispanica. Si avvicina commossa ad alcuni dei concorrenti che hanno fatto breccia nel suo cuore. Prima a Vittorio Menozzi: “Ti voglio bene, sei l’unico, sei tu; non c’è nessun altro. Grazie per stare sempre con me…”. Poi è il turno di Giuseppe Garibaldi, che con lei si commuove seppur freezzato: “Sono felice di stare ancora qui, grazie per le risate insieme e per il fatto che mi stai vicino…”.

Interviene a bruciapelo Alfonso Signorini che sblocca i concorrenti e svela l’arcano: “Grecia Colmenares è stata scelta come preferita dal pubblico“, e pubblico e concorrenti vanno in delirio. Dopo il primo tentativo di stoppare l’attrice – quando parte a parlare, bisogna solo togliere le pile – la Colmenares si distingue con un’altra perorazione: “Nel momento che mi hanno detto di andare via, ho pensato che non era quello che volessi. Voglio stare qui per dimostrare ciò che s…”, e no, non è un errore di battitura. Grecia Colmenares viene stoppata così da uno scatenato Alfonso Signorini che lancia così la pubblicità: “Vabbè lasciamola parlare da sola, ci vediamo tra poco!”.

Alex Schwazer contro Grecia Colmenares "non mi faceva parlare!"/ Lei: "Se c'è una bugia mi difendo!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA