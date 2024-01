Grecia Colmenares nomina Sergio D’Ottavi: “Mi ha detto una parola…”/ Lui spiazzato, è caos in diretta!

Grande Fratello 2023, Grecia Colmenares nomina Sergio D’Ottavi: “Ha detto che…“

Al Grande Fratello 2023, nel corso delle nomination di questa sera, Grecia Colmenares è incappata in una piccola ma divertente polemica con Sergio D’Ottavi. L’attrice, nel corso della sua nomination palese, ha fatto il nome dello chef avanzando la seguente motivazione: “Voto Sergio per una parola che mi ha detto, che non voglio dirla di nuovo, perché lui si è reso conto che si è sbagliato nel modo di dirlo“. Il diretto interessato, tuttavia, rimane spiazzato e non sa a cosa la coinquilina faccia riferimento.

Lei a quel punto prova a spiegarsi: “Stavamo parlando, io dicevo che ero 4 anni senza fidanzato, lui ha detto…“. Tuttavia la motivazione di Grecia è parsa confusa e poco chiara a tutti, compreso Alfonso Signorini che, rivolgendosi a Cesara Buonamici per farla intervenire, svela scherzoso: “C’è Cesara che vuole commentare questa nomination“. L’opinionista non prende parola, ma dalla Casa interviene nuovamente Grecia, che spiega in maniera più chiara cosa le avrebbe detto Sergio: “Ha detto che è come se la donna, se non sta con un uomo, si secca“.

Alfonso Signorini esclama in studio: “Io non ho capito niente“

Tuttavia Sergio D’Ottavi nega categoricamente di aver pronunciato una frase simile contro Grecia Colmenares al Grande Fratello 2023: “Ma non l’ho detto“. L’attrice però conferma: “Hai detto una cosa così“. Alfonso Signorini, cercando di ricomporre i pezzi di questo intricato puzzle, chiede ironico a D’Ottavi: “Vuol dire che hai dato della zitella a Grecia?“. Lui però nega e si crea una grande confusione, sia nella Casa sia in studio, travolto dagli applausi e dalle risate del pubblico.

Alla fine, ancora incredulo di fronte a quanto accaduto, Alfonso Signorini esclama: “Scusate una cosa: io non ho capito niente“. In studio esplodono nuovi applausi e, in Casa, gli fa eco Sergio: “Ma neanche io“. La motivazione di Grecia Colmenares, dunque, è parsa a molti nebulosa e poco chiara.











