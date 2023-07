Green Deal, Ue: “Servono 620 miliardi l’anno”/ Commissione tenta blitz: cambia testo per aggirare Aula

Weber e Martusciello hanno sottolineato anche come “Il dibattito, che è stato falsamente inquadrato come un’opposizione tra sostenitori e nemici della natura, riguarda in realtà l’impatto delle politiche sul cambiamento climatico sulla vita degli europei”. Per raggiungere gli obiettivi di de-carbonizzazione, servono 620 miliardi l’anno secondo il quotidiano MF. A questi si sommeranno 92 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Net-zero industry act. Tra il 2021 e il 2027, l’Unione europea è già pronta a spendere 578 miliardi ossia il 30% del suo bilancio, come rivela La Verità. Continuano dunque le pressioni, nonostante il progetto appaia irrealizzabile o comunque costosissimo.