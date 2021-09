Green Pass a scuola, controlli: come funzionano/ App VerificaC19, attesa piattaforma

Conto alla rovescia per l’avvio del nuovo anno scolastico che per la terza volta sarà sotto il segno del Covid 19. Da oggi scatta l’obbligo del Green pass obbligatorio nelle scuole (oltre che per i trasporti) per docenti e personale scolastico (Ata e amministrativi), ma come avverranno i controlli e le relative verifiche? Una domanda per nulla banale alla quale il Ministero dell’Istruzione ha cercato di dare tutte le risposte possibili in una nota ufficiale.

No Green Pass, rischio guerriglia?/ A Roma e Milano "non c'è nessuno", ma no vax…

Come ampiamente detto, tutto il personale scolastico per accedere all’istituto dovrà esibire il Green pass che fungerà la “lasciapassare” e che andrà ad attestare di aver ricevuto il vaccino anti-Covid, essere guarito recentemente dalla malattia o eseguito un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti. Come spiegato dalla nota del Ministero, la verifica avverrà attraverso l’app “Verifica C19” utilizzabile dal dirigente scolastico o da un suo delegato. Nel dettaglio, la piattaforma online si baserà su tre schermate ciascuna delle quali avrà un colore: verde ad indicare che il green pass è valido sia in Italia che in Europa, azzurra che attesta la validità solo nel nostro Paese o rossa, che starà a significare green pass scaduto o non valido.

Giovanni Toti: “Vacciniamoci o sarà di nuovo lockdown”/ “Minacce? Clima mefitico"

Green Pass a scuola, l’app VerificaC19 per i controlli in attesa della piattaforma

L’app VerificaC19 per i controlli legati al Green pass a scuola, tuttavia, sarà una misura del tutto temporanea in attesa della realizzazione di una piattaforma scolastica ah hoc che andrà ad unire il Sistema informativo in uso presso le scuole alla Piattaforma nazionale DGC (che attualmente gestisce i Green Pass).

La nota chiarisce che grazie all’interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, il dirigente scolastico potrà interrogare il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI senza dover scansionare ogni singolo QRcode. Quindi dirigente e delegato potranno limitare i controlli con l’app solo ai QRcode della “schermata rossa” con un risparmio di tempo. Anche il Garante per la privacy si è detto a favore della procedura semplificata. Alla luce della Circolare del ministero della Salute dello scorso 4 agosto, il Ministero dell’Istruzione ha anche indicato coloro che saranno esenti dall’esibizione a scuola del green pass. Si tratta di coloro che per motivi medici non possono completare il civlo vaccinale e che quindi sono “esentati dalla vaccinazione” i quali a prescindere dovranno essere dotati di una specifica certificazione al momento solo cartacea.

GREEN PASS 1 SETTEMBRE, REGOLE SCUOLA E TRASPORTI/ Dove sarà obbligatorio: le info

© RIPRODUZIONE RISERVATA