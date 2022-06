Green pass europeo prorogato fino al 2023/ Il passaporto vaccinale per altri 12 mesi

Il Green Pass europeo, il passaporto vaccinale valido per l’Ue, sarà prorogato di un altro anno, fino al 2023. A stabilirlo, come riferito da numerose testate online, fra cui l’Adnkronos, è stato il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo, colegislatori dell’Unione Europea. Nelle scorse ore è stato raggiunto un accordo per prorogare appunto di un altro anno la validità del certificato digitale Covid U, conosciutocome Green Pass e che sarebbe dovuto scadere il 30 giugno prossimo.

Obiettivo, quello di continuare ad avere uno strumento utile per permettere gli spostamenti all’interno degli stati membri dell’Unione Europea, soprattutto nel caso in cui dovesse emergere una nuova variante del covid. Del resto l’Ecdc, l’organo di controllo delle malattie europee, nella giornata di ieri ha diramato “un alert” circa il fatto che Omicron 4 e 5, le ultime sottovarianti del covid, potrebbero causare una nuova ondata, che preoccupa soprattutto in vista del prossimo autunno.

GREEN PASS EUROPEO PROROGATO FINO AL 2023: “PER FACILITARE LA LIBERTA’ DI CIRCOLAZIONE”

Tornando al Green pass europeo prorogato, gli Stati dell’Unione Europea non potranno imporre restrizioni sulla libera circolazione per i titolari dello stesso certificato, ma potranno comunque introdurre delle misure solo se proporzionate, necessarie e non discriminatorie, allo scopo di tutelare la salute pubblica. “Il Green Pass a livello Ue – commenta l’AdnKronos – è concepito esclusivamente come strumento per facilitare la libertà di circolazione nell’Unione: sono gli Stati che, eventualmente, decidono di utilizzarlo anche a fini interni di gestione della pandemia”.

Il Green Pass verrà quindi ridiscusso fra un anno, e a quel punto si capirà se lo stesso verrà ulteriormente prorogato o se verrà definitivamente messo in archivio: tutto ovviamente dipenderà dalla situazione epidemiologica da qui all’estate del 2023. L’accordo verrà adottato dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo, ed entrerà in vigore entro il prossimo 30 giugno: l’Aula lo voterà durante la prossima settimana a Bruxelles.











