Green Pass Francia: da oggi obbligo per over 12/ “Passaporto” anche per adolescenti

Si estende ulteriormente l’obbligo del green pass in Francia, prima nazione che ha deciso di utilizzare il passaporto vaccinale come mezzo per aumentare le vaccinazioni anti covid. Da oggi, giovedì 30 settembre, il green pass sarà esteso a tutti a partire dai 12 anni di età, precisamente dodici e due mesi. L’attestato di effettiva vaccinazione potrà essere utilizzato per accedere a molti luoghi e attività come ad esempio, bar, ma anche ristoranti, discoteche, parchi di divertimento, palazzetti, gli zoo, festival vari, ma anche musei, cinema, trasporti a lunga concorrenza e infine piscine.

Non è invece richiesto alcun passaporto per gli sport scolastici, compresi quelli universitari, mentre tutti coloro che vorranno praticare un’attività agonistica, dilettantistica e in ogni caso extra scuola, lo dovranno presentare. Il green pass in Francia viene rilasciato in caso di avvenuta vaccinazione ma anche a seguito di un tampone anti covid risultato negativo, o infine, la terza opzione, un’avvenuta guarigione dall’infezione non più tardi dei precedenti sei mesi.

GREEN PASS FRANCIA ESTESO AGLI OVER 12: IL PUNTO SULLA CAMPAGNA VACCINALE

Per quanto riguarda le vaccinazioni agli adolescenti, la campagna di vaccinazione è scattata a partire dalla metà del mese di giugno, e stando ai dati pubblicati da Sante Public France, lo scorso 27 settembre, più di sette adolescenti su dieci, precisamente il 72.1%, hanno risposto in maniera positiva alla chiamata ai vaccini, avendo ricevuto almeno una dose.

Coloro che invece hanno completato il ciclo vaccinale, quindi con prima e seconda dose, sono invece il 64% del totale, numeri senza dubbio positivi. Segnaliamo infine, che la francese Sanofi ha annunciato nelle scorse ore che non passerà alla fase 3 dei test sul suo vaccino Rna messaggero, l’ultimo prima della messa in commercio, in quanto si ritiene che il prodotto giungerebbe sul mercato troppo tardi rispetto alle attuali esigenze. Il vaccino necessita infatti di essere aggiornato per stare ai passi con le nuove varianti, in caso contrario risulterebbe scarsamente efficace.

