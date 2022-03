Green Pass non scaricabile: problemi sulla piattaforma nazionale/ Lamentele sul web

La piattaforma nazionale per l’emissione dei Green Pass ha registrato dei problemi nelle scorse ore: la certificazione verde a molti è risultata non scaricabile. Gli intoppi tecnici hanno fatto sì che sui social network si sviluppasse una pioggia di lamentele da parte degli utenti, i quali hanno riscontrato in massa il malfunzionamento. Soprattutto coloro che avevano bisogno del documento dopo il tampone, ma anche quelli appena vaccinati.

Le persone che hanno provato ad accedere alla piattaforma con lo SPID, dopo avere inserito l’AUTHCODE, si sono ritrovati di fronte ad una schermata con scritto “pagina non trovata”. La procedura si è dunque conclusa con un nulla di fatto. Anche provando ad accedere dall’App IO, che mette a disposizione il certificato verde, appariva un messaggio che annunciava la possibilità di disservizi. Il problema tuttavia è stato addirittura ancora più ampio: alcuni Green Pass scaricati, infatti, risultavano anche invalidi. Infine, ad accusare il colpo sono stati anche gli esercenti: molte farmacie non sono riuscite a caricare gli esiti dei test effettuati.

Green Pass non scaricabile: problemi sulla piattaforma nazionale. Il motivo

Il problema del Green Pass non scaricabile sulla piattaforma nazionale, secondo quanto riportato da Open, è dipeso da un black out tecnico di Sogei, la Società Generale d’Informatica controllata dal Ministero dall’Economia e delle Finanze che si occupa del sito dell’Agenzia delle Entrate ma anche altre servizi della pubblica amministrazione. Alla base di tutto ci sarebbe stato un calo di tensione nella rete elettrica Areti Spa e non un attacco hacker come qualcuno credeva. La questione, dopo alcune ore, è stata poi risolta.

“Siamo in attesa di riscontri e verifiche tecniche conclusive per i disservizi creati da Areti Spa che hanno portato all’interruzione del servizio. Ci scusiamo con gli utenti per i disagi arrecati e per quelli ancora in corso”, ha comunicato l’azienda intorno alle 14.00. La situazione nelle scorse ore è migliorata, anche se qualcuno non riesce ancora ad accedere. Per qualcuno sarà necessario provare un paio di volte prima di ottenere la fumata bianca.











