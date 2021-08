Green Pass, scuola: multe da 3mila € a presidi senza controlli/ Sanzioni anche a prof

Green Pass a scuola: i presidi potranno essere multati sino a 3mila euro qualora non vengano effettuate le verifiche necessarie. Lo riporta in queste ore “La Repubblica” che spiega come, nella bozza del decreto governativo, campeggi una frase inequivocabile sotto questo punto di vista: “Il responsabile del controllo dei Green Pass di insegnanti e amministrativi è il dirigente scolastico, che potrà nominare una persona dedicata. Chi non porterà il certificato a scuola (e il preside che non farà i controlli) potrà essere multato con un’ammenda tra 400 e 3mila euro, raddoppiata di fronte a un comportamento reiterato”.

SCUOLA/ Un docente: perché la nostra libertà vale meno di quella degli altri?

Ecco dunque che sia i professori che il personale scolastico (ma anche d’ateneo) saranno chiamati a esibire la certificazione verde e, in caso di rifiuto, andranno incontro a un’assenza ingiustificata, con blocco dello stipendio mensile a partire dal sesto giorno di mancato lavoro. C’è, però, chi potrà essere dispensato dal Green Pass: si tratta di coloro i quali presenteranno un certificato medico che attesti il loro status di “soggetti a rischio”. Inoltre, “eviterà il pass chi si sottoporrà al tampone che, tuttavia, avrà una validità di sole 48 ore”.

“Decreto Green Pass è incostituzionale”/ Magistrati: “contro norme Ue”

GREEN PASS, IL MINISTRO BIANCHI: “NON È UNO SCHIAFFO AL PERSONALE SCOLASTICO”

Sulla questione Green Pass a scuola ha fornito il proprio punto di vista anche il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il quale, in un’intervista concessa a “Il Corriere della Sera”, ha rivelato di avere incontrato i sindacati, che sono “liberi di esprimere le loro posizioni. Ma il Green Pass non è assolutamente uno schiaffo al personale della scuola e mi dispiace che qualcuno lo abbia interpretato così”.

Il ministro ha poi ringraziato tutti gli insegnanti perché “abbiamo concluso l’anno scolastico con 540mila ragazzi che hanno fatto gli esami di maturità e 576mila gli esami di terza media, senza un problema. All’appuntamento con una misura che garantisce i più fragili arriviamo con una risposta straordinaria del personale della scuola, che al 90% ha aderito alla vaccinazione su base volontaria e che io ringrazio”. Sulle vaccinazioni nella fascia dai 12 ai 19 anni, Bianchi ha asserito di avere chiesto l’accelerazione della campagna vaccinale per i giovani e “ottenuto dal commissario Figliuolo la rassicurazione che le dosi ci sono”.

Francesco Boccia "Pd vuole obbligo vaccinale"/ "Terza dose vaccino? Scontata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA