Greta Giulia Mastroianni, ex fidanzata Gianmaria Antinolfi/ Ora non lo aspetta più?

Tutto tace dalle parti di Greta Giulia Mastroianni, l’ex fidanzata di Gianmaria Antinolfi. Dopo essere stata lasciata a distanza, la ragazza ha dovuto fare i conti con un drastico cambiamento da parte dell’imprenditore nella sua avventura al Grande Fratello vip. Prima lo ha visto avvicinarsi e allontanarsi da Soleil Sorge, per poi corteggiare la giovane Sophie Codegoni. Se inizialmente il suo corteggiamento sembrava poter aprire nuovi scenari sentimentali, in un secondo momento Gianmaria Antinolfi ha dovuto incassare parecchi due di picche dalla sua coinquilina.

Non è dunque un momento facile per il concorrente gieffino, che rischia di uscire dalla casa a mani vuote, senza ritrovare ad attenderlo, naturalmente, la sua ex fidanzata Greta Giulia Mastroianni. La ragazza si era già espressa chiaramente sul comportamento incomprensibile di Gianmaria e ora sembra aver scelto di voltare pagina.

Greta Giulia Mastroianni delusa da Gianmaria, ora medita di farsi da parte?

Un silenzio vale più di tante parole, verrebbe da pensare. Greta Giulia Mastroianni non sembra intenzionata a tornare con Gianmaria Antinolfi, ancora impegnato a riconquistare Sophie Codegoni dentro la casa del Grande Fratello VIP. Grande curiosità di vedere come si evolveranno le cose tra l’imprenditore e la sua ex fidanzata, anche se ormai la loro storia sembra davvero svanita definitivamente e nessuno dei due, probabilmente, avrà intenzione di tornare sui propri passi. In diverse occasioni Greta Giulia Mastroianni ha ammesso di essersi sentita delusa e ferita dal comportamento del trentaseienne. Per questo motivo, difficilmente, accetterebbe un eventuale ed improbabile ritorno di fiamma.

