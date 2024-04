Greta Thunberg fermata in Olanda durante una manifestazione a L’Aja/ Attivisti bloccavano l’autostrada

La polizia olandese a L’Aja ha fermato Greta Thunberg nel corso di una manifestazione di protesta organizzata dagli ambientalisti di Extinction Rebellion lungo l’autostrada A12. Come riporta il quotidiano olandese De Telegraaf, la giovane attivista svedese si era unita ai manifestanti che sono scesi in strada con l’intento di bloccare la A12. Gli agenti sono intervenuti in massa e hanno bloccato gran parte degli ambientalisti, tra i quali appunto anche Greta. La manifestazione organizzata a l’Aja è stata pensata per protestare contro i sussidi e gli sgravi fiscali per le aziende legate ai combustibili fossili.

Il gruppo Extinction Rebellion, promotore del dissenso, aveva dichiarato già alla vigilia della manifestazione di voler bloccare l’autostrada principale, la A12, che porta alla città olandese. Dopo il loro annuncio gli organi di polizia si sono mobilitati per impedire che riuscissero ad arrivare alla strada, come spiega Il Giornale. Poliziotti sono stati dispiegati su tutto il territorio, con volanti e agenti a cavallo.

Greta Thunberg e i precedenti guai con le forze dell’ordine

Non è la prima volta che la giovane Greta Thunberg finisce nei guai a causa delle sue proteste ambientaliste. L’attivista svedese, fermata a L’Aja insieme ad altri manifestanti del gruppo Extinction Rebellion, già qualche mese fa aveva dovuto subire la stessa sorte a Londra. L’ambientalista era stata prelevata dalla polizia dopo aver parlato ai manifestanti nel corso di un evento contro le aziende petrolifere e del gas nel centro della città, in un evento dello scorso ottobre. L’attivista svedese, poi, insieme a quattro coimputati è stata assolta dalla corte di Westminster, presieduta dal giudice John Laws, nel mese di febbraio.

La giovane era accusata di resistenza a pubblico ufficiale proprio in merito alla protesta organizzata fuori dall’InterContinental Hotel di Mayfair il 17 ottobre scorso. Secondo la Corte, infatti, non vi sarebbero state prove che il gruppo di attivisti avrebbe infranto la Legge. Prima ancora, nel corso del 2023 Greta Thunberg era stata fermata dalla polizia e allontanata dalle proteste in Svezia, Norvegia e Germania.











