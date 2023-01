Greta Thunberg portata via con forza da polizia/ Video: durante protesta in Germania

Greta Thunberg è stata portata via con la forza dalla polizia tedesca mentre prendeva parte alle proteste condotte dagli ambientalisti a Lutzerath, in Germania, contro l’allargamento della miniera di carbone di Garzweiler. Ne danno notizia i quotidiani locali, che hanno contribuito anche a divulgare un video, nel quale si osserva la ventenne svedese essere sollevata da terra da due agenti. Pare che la polizia avesse intimato ai manifestanti di spostarsi dal luogo in cui si trovavano, ma Greta Thunberg non si sarebbe mossa, “costringendo” le forze dell’ordine a passare alle “maniere forti”. In particolare, l’attivista non è stata fermata, ma solo allontanata, perché “era seduta su un muretto della miniera in una zona pericolosa”.

Il “Corriere della Sera” ha riferito che la 20enne svedese (compleanno festeggiato il 3 gennaio scorso, ndr) “si era unita alla protesta all’inizio del week-end. Poi, domenica si è ripresentata al presidio, accompagnata da decine di attivisti e insieme hanno occupato uno dei campi che il colosso energetico tedesco Rwe intende bonificare per avviare l’estrazione di 280 milioni di tonnellate di carbone entro il 2030″.

GRETA THUNBERG PORTATA VIA CON LA FORZA DALLA POLIZIA DURANTE UNA PROTESTA IN GERMANIA (VIDEO)

Secondo quanto ricostruito dai giornali tedeschi, la tensione tra attivisti e forze dell’ordine proseguiva ormai da giorni, tanto che nella giornata di mercoledì erano state avviate le attività di sgombero delle aree occupate, non senza scontri, financo violenti. Il “CorSera” riporta che “gli ambientalisti hanno cercato di resistere, nascondendosi nelle zone interne alle aree al centro della contesa, per poi tornare non appena la polizia abbassava la guardia”.

Nel week-end appena andato in archivio Greta Thunberg si è unita a questa protesta, che, stando a quanto annunciato dagli attivisti, avrebbe coinvolto almeno 35mila persone (dato non verificabile). Dal canto loro, gli uomini antisommossa della polizia e un reparto a cavallo sono stati schierati sul luogo della contestazione. Non sono mancati lanci di oggetti e cariche della polizia, con 20 feriti tra gli ambientalisti e 70 feriti fra le forze dell’ordine.

Die Polizeigewalt heute in #Lützertah war unfassbar. Hier werden @GretaThunberg @Luisamneubauer und andere von der Polizei geschubst – und die stehen da einfach nur friedlich rum. Was soll das @Polizei_NRW_AC?! pic.twitter.com/1uBuejL00W — Timon Dzienus (@Dzienus) January 14, 2023













