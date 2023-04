Greta Tigani, fidanzata Blind/ Lui: “è stata tutto per me, anche quando…”

Greta Tigani, la fidanzata di Blind da sempre un punto di riferimento insostituibile. Lui: “C’è sempre stata e poi…”

Greta Tigani è la fidanzata del celebre rapper Blind. Quest’ultimo non ha mai fatto mistero di essere grato alla sua compagna per averlo salvato dalle ‘cattive strade’, aiutandolo ad uscire dalle dipendenze legate alla droga. “Greta mi ha accolto a casa sua e credo che nessuno avrebbe preso il ragazzo della figlia disastrato e prendersene cura, mi hanno accolto come un figlio e di questa cosa ne sono grato”, raccontò lui in una toccante confessione durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Greta ha soli ventitré anni ma è certa di voler scrivere il suo futuro insieme a Blind, a cui è legata da tempo.

I due ragazzi, infatti, si conoscono fin da quando erano bambini. Hanno frequentato insieme le scuole, per poi diventare una coppia a tutti gli effetti a diciott’anni. Alla sua fidanzata, per sua stessa ammissione, Blind deve davvero tutto. “Dopo anni di sofferenza, paura, incertezze, debolezze e tanto coraggio lei è stata tutto per me, c’è sempre stata quando avevo bisogno ed è stata un appoggio nei momenti più diddicili della mia vita”, le sue parole.

Blind, infatti, non ha vissuto un’infanzia serena. E l’incontro con Greta, di certo, è stato fondamentale per contenere determinate situazioni e poi, ad un certo punto, il loro rapporto si è rivelato addirittura risolutivo. I ricordi del passato di Blind sono ricchi di sofferenza, ma il cantante non dimentica come sia riuscito ad abbandonare il buio per ritrovare la luce.

“Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare. Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni. Guardavo artisti americani che raccontavano di periferia, quartieri, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo cercando di avvicinarmi al loro stile per parlare e aprirmi al pubblico sulle cose che riguardano il mio passato e sulla mia vita”, ha raccontato il cantante a proposito del suo percorso artistico e di vita privata.

