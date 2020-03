Grey’s Anatomy, sospesa produzione per coronavirus/ “A casa almeno 2 settimane”

Anche Grey’s Anatomy, la storica e fortunata serie tv targata Abc, ha deciso di sospendere la produzione a causa del coronavirus. Attualmente sono il lavorazione le puntate della diciassettesima stagione, quella che vedremo in tv l’anno prossimo, ma la “macchina” si è bloccata proprio a seguito dell’epidemia da covid-19. Sono state realizzate 21 puntate e ne mancherebbero ancora quattro, che con grande probabilità verranno recuperate nei prossimi mesi. L’ufficialità dello stop è stata resa pubblica da “Tv Line” che ha mostrato la lettera che la produzione aveva individuato ad attori, registi, sceneggiatori e tecnici vari: “Stiamo tutti a casa per almeno due settimane e aspettiamo di capire come si evolverà la situazione del coronavirus. La decisione è stata presa per garantire la salute e la sicurezza dell’intero cast e della troupe e la sicurezza dei nostri cari al di fuori del lavoro…. cercate di riguardarvi, di stare in salute, di rimanere idratati, restate il più possibile a casa e lavatevi spesso le mani. Per favore, abbiate cura di voi e degli altri”.

GREY’S ANATOMY SOSPESO: IN ITALIA SIAMO ALLA 16X12

Al momento in Italia stiamo vivendo la 16esima stagione del noto medical drama, e quella in corso sarà anche la stagione in cui il pubblico dirà addio al mitico dottor Alex Karev, uno dei pochi protagonisti presenti in tutte le stagioni della serie tv trasmessa prima in chiaro su Italia 1, e poi a pagamento su Sky. Negli scorsi giorni è stata trasmessa la puntata numero 12, in cui (attenzione spoiler) Jackson e Maggie, ex coppia, hanno scoperto che i loro genitori, Catherine e Richard stanno divorziando dopo aver fatto coppia fissa per anni. Una puntata che ha visto i quattro (assieme ad altri due amici), trovarsi tutti a tavola a cena: una serata speciale che avrebbe dovuto essere di spensieratezza e di felicità, ma che ha invece avuto un esito drammatico.

