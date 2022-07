Grillo appoggia Conte: “Giusto strappo M5s su dl Aiuti”/ “Base insofferente”

Lo strappo del M5s è arrivato. I senatori pentastellati non hanno partecipato al voto di fiducia sul dl Aiuti. La fiducia è stata confermata e il decreto diventerà legge, ma la tenuta del governo è sempre più in bilico. Non è stata registrata alcuna crepa sul fronte del non voto: tutti i 61 senatori del partito di Conte sono stati dichiarati assenti dalla presidente Casellati, non avendo risposto alla chiama. E Beppe Grillo sostiene la linea dell’ex premier…

I contatti tra il comico genovese e Conte sono stati continui negli ultimi giorni, secondo Adnkronos. E alcune fonti confermano: Grillo è in linea totale con l’ex primo ministro. Il garante è stato convinto “dall’insofferenza toccata con mano nel blitz a Roma. ha capito che non ne potevamo più. E anche la base: Grillo ha fiuto oltre ad avere un occhio attento sui commenti sui social. Ha capito che la base è insofferente né più né meno di noi parlamentari”.

BEPPE GRILLO APPOGGIA CONTE

Beppe Grillo aveva già valutato l’ipotesi di un appoggio esterno al governo Draghi. Ragionando con alcuni fedelissimi, avrebbe sottolineato:. “A Roma non ho visto entusiasmo, non c’era più, dobbiamo ritrovarlo, altrimenti il Movimento è fottuto..”. Conte può fare affidamento al sostegno del garante del Movimento, ora più che mai. Saranno ore difficile per il Movimento, nel mirino dei principali partiti politici, a partire dagli alleati del Partito Democratico. “Abbiamo sempre lavorato per trovare soluzioni nel merito. Abbiamo subito attacchi e totale indifferenza rispetto alle nostre richieste. Nessuno avrebbe continuato come noi a lavorare a testa bassa perchè per alcune forze politiche l’unico obiettivo è stato smantellare ogni nostra misura”, ha spiegato la capogruppo Mariolina Castellone nel corso della sua dichiarazione di voto sulla fiducia posta sul decreto aiuti: “Noi abbiamo appoggiato questo governo rispettando le indicazioni del presidente Mattarella e con grande generosità e non si può nascondere che l’appoggio al governo ha provato molto i cittadini che credono nel Movimento”.

