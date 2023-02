Grosseto, 14enne accoltella il compagno della madre/ Arrestato per tentato omicidio

14enne aggredisce il compagno della madre con un casco e lo accoltella

Grosseto sotto choc, dopo che un quattordicenne ha accoltellato il compagno della madre dopo averlo colpito con un casco. L’uomo, un 56enne, non è in pericolo imminente di vita ma è grave in ospedale. Sulla vicenda ora sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per chiarire cosa sia accaduto. Il dramma si è consumato nella sera di giovedì, in un agriturismo di Grosseto, nel corso di un’accesa discussione tra il ragazzo e il nuovo compagno 56enne della madre. La discussione è sfociata poi in un diverbio e infine in un litigio violento, con l’intervento dei vicini.

La lite è scoppiata in una delle abitazioni dell’agriturismo dove la coppa risiede da alcuni mesi. L’uomo appartiene alle forze dell’ordine, ai carabinieri, e in questi mesi avrebbe insistito per ricucire i rapporti tra madre, la compagna, e i figli. Il quattordicenne invece, arrivato per la cena, avrebbe iniziato a discutere con l’uomo proprio quando la madre si era allontanata per alcuni minuti. I toni si sarebbero fatti in pochi minuti particolarmente accesi e così i vicini di casa sarebbero usciti nel patio della villetta, come spiega Il Tirreno, trovandosi di fronte la scena dei due in piedi l’uno di fronte all’altro, sul prato davanti all’abitazione.

Il ragazzo è stato arrestato

Il ragazzo quattordicenne, che con sé aveva il casco da ciclomotore, avrebbe aggredito il compagno della madre. I vicini si sarebbero immediatamente gettati tra i due, dividendoli, non prima che l’uomo venisse colpito ripetutamente con il casco e con una dozzina di colpi alla testa e al torace con un oggetto da taglio, forse un coltello. Sul posto sono arrivati immediatamente 118, automatica e carabinieri: l’uomo è stato portato al Misericordia, in rianimazione, mentre il secondo è stato affidato alla Procura dei minori di Firenze.

La sostituta procuratrice Giuseppina Mione ha disposto l’arresto del ragazzino, accusato di tentato omicidio: ora si trova nel carcere minorile di Firenze. La vittima è invece ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sarebbero comunque gravi.

